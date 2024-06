101Barz is het grootste hiphop-platform van Nederland!

Wreed - Fock Wreed Noem Me Bolle Mixtapes • 07-01-2011 • leestijd 1 minuten • 122 keer bekeken • bewaren

1 - De Intro

2 - 130 Kilo

3 - Boete

4 - Ik Blijf Staan

5 - Props Geven ft. Concrete

6 - Geen Leugens

7 - Schatje ft. Heinek'n

8 - Neem Me Niet Kwalijk

9 - Waarom Rond Rennen

10 - Komen We Uit Rotterdam

11 - Ik Doe M'n Ding

Er komt weer geluid uit Rotterdam-Zuid!! Niemand minder dan Wreed dropt zijn tape exclusief hier op 101Barz online. De tape heet 'Fock Wreed noem me Bolle' en bevat samenwerkingen met Concrete en Heinek'n van Operatie Zuid. Bijna alle tracks zijn geproduceerd door 'Lyma'. Behalve nummer 9, die is geproduceerd door 'Ryt Product' en nummer 10 die is gedaan door '2Dope'. Download de tape hier.