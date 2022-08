Wat verscheen er de afgelopen tijd van MocroManiac? Artikelen • 04-01-2019 • leestijd 2 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

Mani start het jaar in 'zijn osso'

Het nieuwe jaar is inmiddels ruim drie dagen oud en dat betekent dat het tijd is voor nieuwe muziek vanuit 101Barz. We sloten 2018 af met dé Megasessie van het label Wilde Westen en dat leverde een grote hype op. Uiteraard kunnen wij er ook niet omheen om het jaar 2019 te laten beginnen met vuur en daarom hebben we een garantie op een harde sessie vandaag. Tijdens de Throwback Thursday van deze week keken we er al met een schuin oog op vooruit, maar vanmiddag is het dan zover: MocroManiac verschijnt weer op je beeldscherm!



Dat de combinatie tussen de studio van 101Barz en Mani een gouden is, hoeft al bijna niet eens meer benoemd te worden. Keer op keer kwam de Amsterdammer langs voor Barz en nooit stelde hij daarin teleur. Van de eerste keer in 2010 met de Hydroboyz tot aan de Zomersessie van 2018, MocroManiac brengt altijd vuur. Waar de rapper zes maanden geleden nog de enige tijdens zijn sessie was die spitte, is dat ditmaal anders. MocroManiac nam zijn neefje Rima weer mee en ook hij verschijnt aan de mic.

Kort na zijn laatste sessie kwam MocroManiac ook zelf met nieuwe muziek naar buiten. Een week erna namelijk, verscheen Mani zijn album ‘MANIAC’. Op die plaat was hij voornamelijk alleen te horen, maar kende hij ook samenwerkingen met namen als Josylvio, Vic9 en Chivv. Kijkend naar de streams die hij vergaarde op de streamingsdiensten, boekte de rapper met de track ‘Quatro Baby’ het grootste succes. Op die tune is hij te horen met Latifah en Henkie T. ‘MANIAC’ bleek echter niet het laatste wat we zouden horen van MocroManiac in 2018, want in december verscheen zijn laatste solotrack onder de naam ‘The Realest’.

Gezien zijn naam in de game verschijnt MocroManiac ook vaak op een track van een college-artiest. Zo verscheen ruim twee weken geleden een featuring met Poke, genaamd ‘In Je Face’, was hij kort daarvoor samen met Vonneke Bonneke te horen op ‘All In’ en werkte hij samen met Oualid, Ali B en Kippie op de tune ‘Willie’. Het is nog vroeg in het jaar en dus een kwestie van tijd voordat er meer langs zal komen van de Amsterdammer.

Na jarenlang in de rapgame geweest te zijn zonder een groot, eigen project uitgebracht te hebben is het voor MocroManiac nu tijd om te gaan oogsten. Met het uitbrengen van zijn eerste album en het te vervolgen met een nieuwe single in de laatste maand van het vorige jaar is hij op het goede pad. Vanmiddag volgt de nieuwe sessie van Mani en er is voor hem geen betere plek om het startsein te geven, want zoals hij zelf zei tegenover de Volkskrant : "Dit is mijn osso, man."

Je geduld zal vanmiddag wordt beloond, want om 16:00 uur check je MocroManiac zijn nieuwe sessie!