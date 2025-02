Van Studio Naar Speelfilm: Siggy & D1ns over hun eigen stempel op Straatcoaches vs Aliens Artikelen • 13-02-2025 • leestijd 6 minuten • bewaren

Siggy & D1ns zijn niet te stoppen. Drie projecten deep, Noorderslag gesloopt, Melkweg volgepakt en nu ook op het witte doek. In Straatcoaches vs Aliens maken de twee jonge rappers hun entree in de bioscoopzalen.

Hoe breng je je eigen sound naar het grote scherm zonder je vibe te verliezen? En hoe voelt het om jezelf terug te zien in een film waar je muziek letterlijk de toon zet? En smaakt dit onverwachte acteerdebuut naar meer? 101Barz vroeg het ze.

Hoe Siggy & D1ns in het Filmproject Belandden

"Gouden Kalf-winnaar Michael Middelkoop had Top Notch gecheckt of zij iemand wisten die zou passen bij het project en zij hebben ons eigenlijk gelijk getroffen. Ook omdat de film natuurlijk gaat over twee straatcoaches die van alles meemaken om tegen de wereld te strijden en wij zijn ook met zijn tweeën, dus de link was al snel gelegd en toen hebben ze ons gewoon gecheckt,"vertelt D1ns.

Oorspronkelijk ging het alleen om de soundtrack, en al snel werd er een schrijverskamp georganiseerd waar ze intensief aan de tracklist werkten. Tijdens dit proces werd er veel geschakeld met Michael Middelkoop om de perfecte sound neer te zetten. Later kwam daar ook de kans bij om zelf een rol in de film te spelen.

Uniek Creatief Proces: Eerst Muziek, Dan Film

In plaats van te wachten tot de film klaar was en er achteraf muziek bij te zoeken, kregen Siggy & D1ns het script in handen, voordat de film werd opgenomen. Dit samen met voorbeeld tunes vormde de basis voor wat later de officiële tracklist zou worden.

"Doordat we eerst de tracks maakten, konden we veel dichter bij onszelf blijven. Als we eerst de film hadden gezien, waren we misschien te veel in die alien-shit gegaan en hadden we een heel ander soort muziek gemaakt,"lacht D1ns.

Voor vechtscènes moesten ze bijvoorbeeld tracks met extra tempo en intensiteit maken. Ze kregen eerst een briefing over de hele film en op basis daarvan een lijst met tunes die bij bepaalde scènes pasten. Dit diende als een richtlijn, maar Michael Middelkoop gaf hen alle vrijheid om hun eigen inspiratie erin kwijt te kunnen. Daardoor konden ze hun eigen stijl behouden en voelden de tracks nog steeds als een natuurlijk verlengstuk van hun muziek, in plaats van puur functioneel filmmateriaal.

De Soundtrack: Een Nieuwe Standaard in de Filmwereld

Een van de meest opvallende aspecten van deze film is dat alle tracks in de film van Siggy & D1ns zijn. Dat zie je niet vaak. Meestal worden soundtracks samengesteld uit verschillende artiesten, maar hier werd bewust gekozen voor één consistente muzikale identiteit.

Wat ook bijzonder is, is dat sommige tracks al jaren op de plank lagen. Dit zorgde ervoor dat niet alleen nieuw materiaal, maar ook eerder gemaakte muziek een tweede leven kreeg binnen het project.

"Sommige tunes die we voor de film moesten maken, dat zijn niet per se tunes die wij als Siggy & D1ns uitbrengen. Maar we hebben ook tracks gehad die we al hadden liggen en die uiteindelijk gewoon goed bij de film pasten,"vertelt Siggy

Zo hadden ze buiten hun schrijverskamp al tracks liggen, waar de track met KATNUF één van is. Deze paste uiteindelijk perfect bij de sfeer van de film. Andere nummers zijn daarentegen speciaal voor de film gecreëerd en belandden niet op het album, terwijl er ook tracks op het album staan die niet in de film zijn gebruikt. Hierdoor voelt de soundtrack niet alleen als een verlengstuk van de film, maar ook als een losstaand muzikaal project dat echt bij hun stijl blijft.

De Remix van 'Gone' en de Samenwerking met Hef

Een harde move in dit project: de remix vanGone, een classic van Hef. Niet zomaar een track, maar een eerbetoon aan een OG die zelf een rol speelt in de film.

"Het is wel vanuit Michael gekomen eigenlijk. Omdat Hef ook in die film speelt, kwam het idee om Gone te remixen. Toen zeiden ze gewoon, het is hard als jullie die pokoe gaan remixen en dat hebben we uiteindelijk gedaan. Dat was niet ons idee, maar het klopte gewoon allemaal bij elkaar,"zegt Siggy.

Dit idee kwam vanuit regisseur Michael Middelkoop, omdat Hef zelf een rol speelt in de film.

Toch waren de reacties gemengd. Fans van het origineel waren eerst sceptisch en vonden dat ze ‘aan een klassieker zaten’. Later begon het nummer steeds meer aan te slaan, en Siggy & D1ns zien het vooral als een eerbetoon.

"Het was nooit bedoeld als ‘we maken het beter’, maar meer als een ode. Hef speelt in de film, wij spelen in de film, en het was een logische connectie. We hebben altijd respect gehad voor die track en dit voelde als een mooie manier om dat te laten zien,"legt D1ns uit.

Acteerdebuut: Van de Studio naar de Filmset

Naast hun muzikale bijdrage kregen Siggy & D1ns een rol in de film. Zonder acteerervaring werden ze direct op de set gegooid. Waar ze gewend waren om voor de camera te staan in hun eigen muziekvideo’s, bleek acteren een totaal andere discipline.

"Normaal gesproken bij een clipshoot moet je gewoon een beetje performen en playbacken en dan is het klaar. Dat was hier niet zo, dus dat was wel even schakelen,"zegt Siggy.

Daarnaast was het geduld hebben op de set een uitdaging: "Je bent tien uur op de set en speelt misschien maar één uurtje. Dat was wel even wennen." Toch hebben ze het als een bijzondere ervaring gezien en staan ze open voor meer acteerwerk in de toekomst.

Reacties van de Crew en Cast

Tijdens de première realiseerden Siggy & D1ns zich hoe sterk hun muziek samenhing met de film. Het was een bizar moment om zichzelf op het grote doek terug te zien, en ze gaven toe dat het even wennen was. Ze hadden de film al minstens vijf keer bekeken en elke keer viel hun oog op iets anders. De muziek, hun eigen acteerprestaties, de reacties van het publiek.

Ze vroegen zich af:"Voelt het publiek echt wat we hier gedaan hebben, of is de muziek gewoon een achtergrondspelertje?" Ze gaan nog steeds stuk om hun eigen stukjes, maar kunnen nu ook met een meer kritische blik kijken naar hoe alles in elkaar is gezet.

Nu geven ze toe datStraatcoaches vs Alienswel een van hun favoriete films is geworden. Niet alleen omdat ze erin spelen, maar omdat het hele proces van de muziek tot het acteren zo uniek was. "Iedereen moet deze film checken, het is echt iets anders,"zeggen ze. Hun muziek was niet zomaar een extra laag, het was een hoofdpersoon op zich.

Tijdens een speciale luistersessie, waar het publiek de soundtrack los van de film beluisterde, werd de impact pas echt duidelijk.

“Zelfs Loes, een oudere actrice die Marjolein speelt in de film, was echt geraakt door hun muziek en dat was wel hard om te zien,”zei D1ns.

Daarnaast was het inspirerend om samen te werken met ervaren acteurs, die moeiteloos hun scripts onder de knie hadden. Het was indrukwekkend om te zien hoe snel ze hun teksten eigen maakten."Sommige acteurs hoefden hun lines maar één keer te lezen en ze zaten er direct in. Wij moesten er soms veel langer over nadenken om de juiste flow te vinden,"vertelt Siggy. Dit gaf hun een nieuw respect voor het acteren als vak. Zo gaven de jongens aan dat ze door dit project ook met een heel ander oog kijken naar films.

Wat Komt Hierna?

Na dit filmproject zijn Siggy & D1ns allesbehalve klaar. In 2025 brengen ze hun vierde project uit. Daarnaast heeft het maken van deze soundtrack hen enthousiast gemaakt om vaker muziek voor films te maken.

"We zijn altijd bezig met nieuwe dingen. Dit filmproject heeft ons veel gebracht, en wie weet wat de toekomst nog brengt. Misschien gaan we nog wel vaker de filmwereld in, misschien blijven we gewoon muziek maken. We zien het wel,"zegt D1ns.

Conclusie: Van Straatcoaches naar Soundtrackmakers

Siggy & D1ns hebben in korte tijd een enorme groei doorgemaakt:

Soldatenwerk- EP (2022)

Op De Zeeweg- Album (2023)

Straatcoaches- EP (2024)

Project eind 2025 - Album

Hun werk aanStraatcoaches vs Aliensis een uniek voorbeeld van hoe muziek en film samen kunnen groeien. Acteren was een uitdaging, maar smaakt misschien wel naar meer. Één ding is zeker: Siggy & D1ns blijven zichzelf uitdagen en groeien als artiesten.

"Dit is pas het begin," besluiten ze.