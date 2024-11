RBDJAN over THC-tour: ‘Om samen weer op het podium te staan en die energie te voelen dat is echt speciaal’ Artikelen • 12-11-2024 • leestijd 4 minuten • 147 keer bekeken • bewaren

Ter ere van het 20-jarige bestaan van hun eerste album ‘Artikel 140’ (2005), is de Tuindorp Hustler Click aka THC terug! De legendarische crew uit Amsterdam-Noord, grondleggers van de Nederlandse rapsound zoals wij die tegenwoordig kennen, gaat daarom op tour. 101Barz spreekt met ‘de onderbaas’ RBDjan om te erachter te komen hoe dit alles tot stand kwam.

Welkom terug! Hoe voelt het om weer met zijn allen op het podium te gaan staan?

‘Dat voelt heel dope. Onze band onderling is altijd heel sterk geweest. Om samen weer op het podium te staan en die energie te voelen dat is echt speciaal. Het voelt vertrouwd en alsof er geen tijd voorbij is gegaan.’

Hoe zijn de reacties tot nu toe?

‘Super positief. Mensen zijn blij dat we weer wat doen samen. Ze laten echt zien wat THC voor ze betekend heeft. Veel fans zijn met ons opgegroeid en kennen elk woord van onze nummers. Het voelt echt alsof alles weer tot leven komt nu.’

Was het moeilijk iedereen weer bij elkaar te krijgen?

‘Makkelijk is anders ja. We hebben allemaal ons eigen leven en wonen niet meer bij elkaar om de hoek. Maar goed, het is ons uiteindelijk toch gelukt. De afgelopen periode zagen we elkaar twee keer per week om alles voor te bereiden en te bespreken.’

Hoe is deze tour tot stand gekomen?

‘Rocks en ik wisten dat het 20-jarige bestaan van Artikel 140 eraan zat te komen. Artikel 140 is toch wel echt een legendarisch album in de Nederlandse hiphop-scene, en krijgt ook steeds meer waardering. Het album wordt steeds meer gezien als een beginpunt voor heel veel van de scene vandaag de dag.

Ik had het er dus met Rocks en ook Winne over dat ik eigenlijk wel op tour wilde met THC. THC heeft ook nog nooit een ‘echte’ tour gehad. Toen er daarna duidelijk werd dat er geen partijen waren die geïnteresseerd waren om ons hiermee te helpen, dacht ik: ‘fuck it, ik doe het gewoon zelf.’

We begrepen dat jullie de tour helemaal zelf doen. Hoe komt dit?

‘In eerste instantie was dat niet de insteek. Winne had mij het advies gegeven om de tour niet helemaal zelf te regelen. Ik kijk op naar Winne en als hij mij advies geeft volg ik dit ook op. Ik heb Mojo benaderd met de vraag of ze mij wilde helpen met het opzetten van de THC-tour. Die vertelde dat ze geen interesse hadden hierin en wezen mijn verzoek af. Ik denk dat ze een enorme fout gemaakt hebben en het geeft mooi weer dat ze de cultuur niet snappen en wat THC heeft betekend voor de hiphopscene. Eigenlijk schandalig dat ze niet met ons in zee wilde. Toen heb ik besloten om het zelf te doen.’

Zijn er dingen waar je tegen aanliep tijdens de voorbereidingen?

‘In principe ging alles organisch in de voorbereiding. Intern zijn er wel een paar hindernissen geweest. Ik ga niet zeggen wie, maar twee van onze jongens zijn ernstig ziek. Dit heeft bij mij wel vaak de vraag opgediend: ‘moet ik de stekker er niet uittrekken?’ Hun gezondheid gaat natuurlijk altijd voor zo’n tour en ik wilde dat ze zich vooral focuste op het herstel. Godzijdank is dat min of meer opgelost allemaal en zijn de jongens sterk genoeg om mee te komen.’

Wat zijn de grootste verschillen tussen THC van toen en nu?

‘Grootste verschil is dat we nu allemaal volwassen mannen zijn. Vroeger was het allemaal wat losser en speelser. Bravoure heeft wat meer plaats gemaakt voor volwassenheid. We kunnen nog steeds grappen maken hoor, het is soms alsof er niks veranderd is, maar het is allemaal veel strakker geregeld tegenwoordig. Ik regeer met een ijzeren vuist nu bij THC dus het is wat strenger dan vroeger.’

Wat zijn de overeenkomsten tussen een THC-show in 2024 en in 2005?

‘De vibe en energie van onze shows zal altijd hetzelfde zijn. Dat hoort bij THC. Dus of het nou 2005 of 2024 is dat maakt niet uit. De connectie die wij hebben met de fans die zal altijd blijven. We willen de mensen gewoon een onvergetelijke ervaring geven en ik weet zeker dat dat ook gaat lukken.’

Een van de populairste Tracks van de plaat ‘wil je weten hoe het voelt’ is qua inhoud nog steeds relevant. Hoe komt dit?

‘Dat komt omdat het een tijdloze track is. Het onderwerp speelt tot op de dag van vandaag en die realiteit is herkenbaar voor veel mensen. De realiteit in de buurt is nog steeds zo als toen. Er is niet veel veranderd in de tussentijd is de treurige conclusie.’

Vind je dat jullie invloed altijd op waarde wordt geschat?

‘Moeilijke vraag. Veel artiesten erkennen dat wij veel voor ze hebben betekend, maar zodra de camera loopt houden velen hun mond dicht. Achter de schermen is het: ‘dankjewel, jullie dit, jullie dat’, maar zodra het lampje brand zeggen ze niks meer. Ik snap het wel hoor, je zit daar om je eigen shit te promoten. Van bepaalde social media outlets en radiozender vind ik wel dat er te weinig aandacht voor ons is. Ze zitten op de dick van steeds dezelfde artiesten. Je hoort constant dezelfde shit. Ze hebben geen benul van onze impact. Zonder ons had de game er echt significant anders uitgezien.’

Tot slot. Jullie zijn samen voor een tour. Betekend dat ook dat we nieuwe muziek van THC kunnen verwachten?

'Als collectief moet ik je helaas teleurstellen. Dit is eigenlijk ook een afscheidstour. Ik ben achter de schermen zeker bezig om oude THC-klassiekers in een nieuw jasje te steken met nieuwe artiesten, maar daar kan ik niet al te veel over verklappen natuurlijk.’