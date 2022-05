#TBT - Zwart Licht • 03-05-2022 • leestijd 3 minuten • bewaren

Een nieuwe week, een nieuwe #TBT! Deze week moeten we voor de #TBT terug naar de start van het vorige decennium. Naar 2010 om precies te zijn, want in dat jaar stond een van de meeste iconische hiphop groepen op Solar Festival om daar in onze mobiele studio een studiosessie te doen. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan Hayzee, Akwasi en Leeroy, oftewel Zwart Licht! Deze bijzondere sessie is vanaf nu weer te beseffen.

Om terug te gaan naar de oprichting van Zwart Licht moeten we 15 jaar terug de tijd in. De ondertussen legendarische groep besloten de handen ineen te slaan in het jaar 2007. Dat jaar besloten alleskunner Akwasi en de iconische producer Hayzee om als collectief hun carrière te vervolgen. Het collectief kreeg natuurlijk de naam: ‘Zwart Licht’. Binnen de kortste keren voegde ook Leeroy zich bij de groep. Een perfecte match bleek uiteindelijk. Alle drie lijken ze vanaf moment één al perfect op elkaar in te kunnen spelen. In no-time speelde Zwart licht al ongekend veel shows en was de start van hun carrière officieel begonnen. Dankzij nummers als ‘Fair Play’ en ‘Wat Sorry’ breken ze echt door in het land en is iedereen in hiphop Nederland groot fan van de mannen.

In 2008, een jaar na het oprichten van de groep, worden ze onder de hoede genomen van Kees de Koning en krijgen zij hun welverdiende plek in Top Notch hun rooster. Onder de vleugels van het hiphop label brengt Zwart Licht een jaar later hun debuutalbum uit. Het project krijgt, zoals vele van jullie al weten, de naam ‘Bliksemschicht’. Met tracks als ‘Vanaf Nu’, ‘Back Up Staat Klaar’ en ‘Guillotine’ lanceert de groep zichzelf naar een onbereikbare hoogte. De chemie die de groep heeft lijkt onevenaarbaar. High-energy, grimey, dubstep-like tracks worden afgewisseld met rauwe, rustige (qua BPM) boombap tunes. De gave die de mannen hebben om hier constant een goede balans in te vinden is zeldzaam. Het grappige is dat wij niet eens wisten wat er nog aan zat te komen in datzelfde jaar. Dat jaar nodigde wij de jongens uit voor een studiosessie. Hun eerste sessie bij 101Barz zou vervolgens de boeken ingaan als vele hun favoriete sessie.

Het vervolg op hun iconische debuutproject zou een jaar later komen. De opvolger kreeg de naam ‘Nu Juju’. Ook op deze tape weten de drie artiesten elkaar weer perfect aan te voelen en aan te vullen. Ze kennen elkaars sterke kanten en geven elkaar de ruimte om deze in zijn volledigheid te laten gebruiken. Het album is, bijna net zoals ‘Bliksemschicht’, gevuld met dubstep-like tracks. Toch lijkt er op dit project meer focus te leggen op de hoge energie en bizarre, rauwe en onvoorspelbare instrumentals. Hayzee weet zichzelf nogmaals te overstijgen en de overige leden op een perfecte manier aan te vullen met zijn beats. Het bijzondere aan Hayzee zijn beats is dat je ze, tot op de dag van vandaag, zonder enige moeite kan herkennen.

De jaren die erop volgen staat vooral in het teken van het droppen van soloprojecten. De jongens komen zelden nog met zijn drie samen voor een track, maar zijn op zichzelf nog wel intensief bezig met muziek. Tot we in 2018, bijna 8 jaar na de release van ‘No Juju’, eindelijk dan een nieuw project krijgen van Zwart Licht. Een nieuwe sound, maar toch hetzelfde niveau. Het interessante is te zien wie er voor de FT’s op hun eerste tape stond en wie er tijdens dit project de kans krijgen om bij te springen. Zwart Licht is zich bewust van het feit dat het geen 2010 meer is. Zo krijgen trapkoningen Mula B en Louisvos een spot op het project, maar ook SMIB-mannen: Ray Fuego en GRGY. Het zorgt voor een interessante mash-up die verassend goed klinkt. Dat jaar doen ze ook bij 101Barz nog een sessie waarna het weer wat rustiger wordt.

Gelukkig hebben wij voor nu hun Solar-studiosessie nog. De sessie is ‘’VANAF NU(!)’’ weer te bekijken via onze website/YouTube kanaal.