TBT - Zware Jongenz

De zon is doorgebroken, de nieuwe week is alweer over de helft, dus iedere 101-fan weet hoe laat het is. Natuurlijk is het weer de hoogste tijd voor de #TBT van deze week. Het was een oneerlijke strijd deze week, omdat het een 3 tegen 1 contest was. De drie heren over wie we spreken waren de jongens van Zwarejongenz; Excellent, Afoe L en Shelten. Zij namen het op tegen de one-man army: Pharao. Uiteindelijk besloten jullie dat de mannen van ‘ZJ’ er met de winst vandoor gingen. De sessie is nu weer te checken via onze kanalen.

In 2009 besluit een gedeelte van het ‘Zwarejongenz’ rooster een bezoek te doen aan de 101-studio. Het label werd in 2007 opgericht nadat Excellent onsuccesvol probeerde uit te brengen bij andere muziek labels. Uiteindelijk hoorde Aiky dit nieuws en die besloot zijn patatzaak te verruilen voor een carrière in de muziek. Uit deze voor Excellent in eerste instantie moeilijke situatie ontstaat uiteindelijk het label.

Ondertussen bestaat het legendarische label al 15 jaar en is de tussentijd hebben al vele iconische artiesten muziek uit weten te brengen onder toeziend oog van het label uit Vlaardingen. Zo hebben artiesten als; VSOP, Matarr, Bollebof, uiteraard Excellent en Jermaine Niffer hun gemaakte muziek uit weten te brengen bij het label van Aiky. Uiteraard is zo een label constant in verandering en gaan er talenten in en uit. Tegenwoordig staan er natuurlijk ook gewoon artiesten getekend bij het label en ook zeker niet de minste. 101 bekende als; Miggs de Bruijn en Hyena zijn tegenwoordig het uithangbord van het bedrijf.

We kunnen dus wel zeggen dat het label uit Vlaardingen in de loop der jaren een ontzettend grote invloed heeft gehad op hiphop Nederland. Zelfs op dit moment spelen zij, na al die jaren, nog steeds een grote rol in de scene. Vele sessies hebben zij, of hun rooster, mogen doen, maar ook dit is weer een klassieker die dankzij jullie online tentoongesteld gaat worden. In de toekomst zullen ze hun rol als gatekeeper vast nog door blijven zetten en wij zijn daarom ook heel benieuwd wat Aiky en het team voor ons in petto hebben in de komende jaren. Gelukkig hebben wij voor dit moment deze sessie nog. De sessie uit ’09 is vanaf nu weer te beseffen op je internet.

Vlaardingen is op je beeldscherm. Zwarejongenz, legendarische dingen. Ey!