TBT - Yes-R

20-04-2022

Na de paasdagen werden jullie direct door ons aan het werk gezet met de #TBT van deze week. Het was toch wel een speciale week, want beide heren hebben hits op hun naam staan. De clash van deze week ging tussen Galatasaray speler: Ryan Babel, en de man met ongekend veel classics op zijn naam: Yes-R. Zelden lieten jullie je zo massaal horen aan ons. Duizenden mensen brachten hun stem uit op de twee klassiekers, maar uiteindelijk ging de laatstgenoemde er met de winst vandoor. De sessie van Yes-R is dankzij jullie nu weer te checken!

Ben je boven de 20? Dan zou je zonder enig probleem minstens 10 van zijn nummers mee moeten kunnen schreeuwen. Zijn discografie is al zo groot en vooral zo gevuld met hits dat we hem eigenlijk niet meer anders kunnen noemen dan een legend in de game. Zijn carrière begon serieuze vormen aan te nemen ongeveer zeventien jaar geleden. In 2005 laat Yes-R Nederland horen wat hij in zijn mars heeft met de release van zijn debuutalbum genaamd: Mijn Pad. Storytelling afwisselen met lines is de beste beschrijving voor dit project. Een alleskunner is in de maak.

Als twee jaar later Yes-R zijn volgende album dropt kan niemand meer om hem heen. De tape krijgt de naam: Zakenman. Hier bewees hij dat hij meer is dan een veelzijdige rapper, maar ook dat je voor hits bij hem moet zijn. Als ik ‘Hey Schatje’ zeg dan weet iedereen in Nederland, welke leeftijd dan ook, in ieder geval het refrein mee te zingen. Het zou tekenend zijn voor het vervolg van de carrière van Yes-R. Een one-hit wonder zou hij niet gaan worden, dat bewees hij al binnen de kortste keren.

Yes-R besluit ook niet lang te wachten om de mensen een vervolg te geven aan het succesvolle album: Zakenman. Een jaar later trakteert Yes-R ons op het vervolg in de serie. ‘Zakenman 2’ is een feit, maar wie dacht dat deel één al vol hits stond, had het tweede deel in de serie nog niet gehoord. Om maar even wat namen te gooien; Uit Elkaar, Dubbel O, Groupie Love en Shit Is Gruwelijk. Allemaal legendarische tracks van Nederlandse bodem. Op de tape wordt hij geholpen door meerdere grote namen. Artiesten als Sjaak, Kempi en Fouradi maken allemaal hun opwachting. Na dit project werd Yes-R beschouwd als misschien wel de grootste naam binnen de scene.

Het zou even gaan duren voordat we weer een project zouden krijgen van Yes-R. Het vierde project zou dan eindelijk uitkomen in 2012. ‘Fashion’ is de naam van het album. Met dit album slaat Yes-R officieel een nieuwe richting in. Het klinkt als de volwassenwording van de rapper. Het zou uiteindelijk een kanteling worden in zijn carrière. In de jaren die erop volgen krijgen we geen nieuwe projecten meer, maar stil is het niet. Yes-R gooit met grote regelmaat singles online. Zowel alleen, maar ook met andere artiesten zoals op de tracks: ‘That’s Life’ en ‘Ready For Ya’. Hierop staan samenwerkingen met onder andere Dopebwoy en SBMG.

Op 20 Maart 2020 krijgen we het laatste project van Yes-R, genaamd: De Belofte. Het is een kort project van welgeteld twintig minuten en is gevuld met samenwerkingen met andere artiesten. Hierna wordt het stil rondom de koning van de 2008. We zijn heel benieuwd of wij ooit nog een project van hem gaan krijgen, maar voor nu hebben we in ieder geval de sessie van hem nog. Deze is vanaf nu weer te checken via onze kanalen!