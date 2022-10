#TBT - Wudstik & Mr Funk Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Jullie mochten zoals gewoonlijk weer kiezen welke #TBT donderdag online komt te staan. De battle ging dit keer tussen de Studiosessie van Wudstik & Mr Funk uit 2007 en de Studiosessie van Surya (Nieuw Amsterdam) uit 2009. Er werd massaal gestemd en na 24 uur hadden we het resultaat binnen. Met 54% van de stemmen is de winnaar van deze week: Wudstik! We gaan 15 jaar terug in de tijd voor de #TBT van deze week.

Jermain van der Bogt groeide op in Leusden. Zijn aanraking met Hiphop kwam vanuit het schoolplein, maar hier raakte hij ook geïnspireerd door zang, Rock en Metal. Wudstik begon zijn carrière eind jaren negentig in hiphopformatie Vlieg, maar besloot later bij hiphopformatie D.A.C. (De Amersfoortse Coöperatie) aan te sluiten.

D.A.C. was actief van 2000 tot 2005 en bestond uit producers Clenn, Darin G, Mr Fonc, rappers Diggy Dex, Grootmeester Jan, Jiggy Djé, Wudstik en DJ UrbQ. Ze begonnen naamsbekendheid te krijgen in hun eigen stad, maar wisten dit landelijk uit te breiden na het releasen van hun eerste album ‘Didactici’. Het album werd een succes, want alle verkooppunten waar de leden langs waren geweest zagen hoe het album uitverkocht raakte. De groep won uiteindelijk de publieksprijs van de Grote Prijs van Nederland.

In 2004 bracht D.A.C. het tweede album ‘Professioneel Chillen’ uit, wat vervolgens opgevolgd werd door de EP ‘Professioneel Spinnen’ met gastbijdrages van onder andere Spacekees en Pete Philly. Na dit project legde elk lid van D.A.C. de focus op zijn eigen soloproject.

Na zijn periode bij D.A.C. nam Wudstik de tijd voor zijn eigen muziek, wat resulteerde in zijn eerste single ‘Doemalauw’. De single werd gebruikt als titeltrack voor de serie Sprint, een televisieserie van BNN. In 2006 bracht de rapper zijn debuutalbum ‘Mijn Wereld’ uit onder het label ‘Good Life’, dat was opgericht door The Partysquad. Wudstik kreeg veel lof voor het album en werd beloond met een Essent Award. Het succes van het album resulteerde in optredens en staan in voorprogramma’s voor onder andere LL Cool J, Guru en De La Soul.

Er viel een stilte rondom de muziek van Wudstik. Hoewel de rapper te vinden was als featuring bij andere artiesten, bleef zijn eigen muziek achterwegen. Pas in 2011 verscheen Wudstik met de aankondiging van zijn tweede album genaamd ‘Vind’, met gastbijdrages van Jiggy Djé, Winne, Kraantje Pappie en Kempi. Het album kwam op nummer 1 in de hiphopcharts van ITunes.

In 2014 weet de rapper zichzelf in de schijnwerpers te werpen. Dit keer niet op het gebied van hiphop maar als kandidaat van het RTL-4 programma The Voice of Holland. Met Trijntje Oosterhuis als coach weet Wudstik de halve finale te bereiken en released vanuit het tv-programma diverse covers waaronder ‘Omarm’ van de Nederlandse band BLØF.

Het jaar daarop vinden we Wudstik terug in de theaters, waar de zanger/rapper mee doet aan theaterproductie ‘The Theater Equation’ en ‘Nina Simone [A]live’. Los van zijn tijd in de theaters blijft Wudstik op het gebied van muziek niet stil en bracht enkele singles uit zoals ‘Mooi’ en ‘Ik Val’.

In de zomer van 2016 released Wudstik zijn EP ‘Breek Het Geluid’ met gastbijdrages van Ali B, Jebroer en Kraantje Pappie. In 2018 besluit Wudstik om elke maand één single online te gooien. De 12 tracks zijn vernoemd naar elke maand en vormen het laatste album van Wudstik genaamd Cyclus.

Op februari 2021 released Wudstik zijn laatste EP ‘Engel’ met tracks zoals ‘Het Is Wat Het Is’ en ‘Tijdmachine'. In november sluit de zanger/rapper het jaar af met de single ‘Do Re Mi’. In januari 2022 volgde zijn release ‘Terug’, wat ook de laatste single is onder de naam van Wudstik.

Wie een kijkje neemt op de socials van Wudstik, ziet dat de artiest nog altijd bezig is met muziek. Zo zien we dat Wudstik meeschrijft aan de muziek voor ‘Kinderen voor Kinderen’ en onderdeel was van de tour van rockband Kane. Ook brengt Wudstik nog steeds covers uit van verschillende hits op zijn Instagram.