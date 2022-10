ARTIKEL: #TBT - Woordvoerders Artikelen • 24-09-2020 • leestijd 2 minuten • bewaren

De donderdag is aangebroken en dat betekent dat we weer in de archieven zijn gedoken om een gouwe ouwe sessie op je beeldscherm te brengen. Via de poll op de website kon er gestemd worden op drie mogelijkheden waarvan Woordvoerders de winnaar is gebleken.



De groep uit de Bijlmer is onder de meeste kijkers bekend van de track ‘Meelopers’, die gepaard gaat met een passende Teemong clip waarin ze de Bims op de map zetten. Het vertegenwoordigen van de wijk lijkt een rol die gegoten is voor de heren aangezien ze hier nooit genoeg van krijgen. Het nummer komt voor op de derde ‘Bijlmer Style’ CD die uitkomt in 2009.

De leden van de groep spelen als de beste op elkaar in en dit is te horen in hun stijl. Ruba, Gary Black, Norry en Toine komen allemaal met een andere flow en sound, maar de overgang smelt altijd samen. Dit laat zich goed zien in de emotionele track ‘Verwaarlozing’ geproduceerd door Toine, waar de stemmen goed op elkaar passen.

Zoals de herfst is gekomen en we weer in de studiosessie tijd zijn gerold, kwamen de Woordvoerders destijds ook langs voor een Studiosessie. In deze throwback sessie doet de groep waar ze het beste in zijn, woord voeren. Op een zes minuten lange 'boombap' beat wisselen de jongens elkaar af met echte bars.



