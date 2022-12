#TBT - StatikMusic Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Afgelopen dinsdag kon je stemmen op de laatste Throwback Sessie van dit jaar. De keuze ging dit keer tussen de Studiosessie van MutiaraTEC uit 2009 en de Studiosessie van StatikMusic uit 2011. Het resultaat leek bijna te eindigen in een gelijkspel, maar met 51% van de stemmen is de sessie van StatikMusic de #TBT van deze week.



StatikMusic is bestaat uit de producers Skully, Ril en All-one. Nadat het collectief zichzelf had voorgesteld in 2009, dropten ze hun eerste tape ‘State-ik’. Het project bevatte verschillende soorten instrumentals geproduceerd door StatikMusic en bevatte samenwerkingen met DJ Abstract en Hayzee van Zwart Licht.



Datzelfde jaar bracht 101Barz een bezoekje aan de mannen van StatikMusic voor ‘BeatsMakers’. Kort na het item kondigde het collectief de re-release aan van de tape ‘State-ik’. De nieuwe versie van het project bevatte dit keer gastoptredens van diverse MC’S, waaronder LQ, S.I.D. en Heist Rockah.

In 2010 dragen de mannen van StatikMusic hun steentje bij aan de mixtape van Rotjoch genaamd: Mucho Dinero Compilatie Vol.1. Ze werkten toen mee aan de track ‘Saluut Baas’, samen met ZJ (ZwareJongenz). Later dat jaar dropten ze hun tweede instrumentele album: ‘BEAT+1’.

Vervolgens houdt StatikMusic zich bezig met een uniek project: StatikDoesTheCollabo. Het collectief wilde met vijf verschillende producers werken om uiteindelijk vijf mini-albums uit te brengen. Het eerste album van het project was met de producer ‘Killing Skills’ en bevatte gastbijdrages van o.a. Tastic, Kleine Jayh en Per.Verz.



Na de release van ‘StatikDoesTheCollabo vol.1 KillingSkills’ blijft het helaas rustig bij het Static Music. Het collectief produceert nog een aantal tracks voor onder andere Miggs De Bruijn, D.Lipps en SID. De track ‘Broodje Love van MC Lost was één van de laatste tracks waarop we hun naam voorbij zien komen.