#TBT: SFB - Flexen Ft. Bollemain & BKO #tbt • 01-02-2018

'Ik hou van flexen en vooral als ik m'n ex zie'

SFB kondigde deze week aan dat ze binnenkort hun nieuwe project Reset The Levels 3 uit zullen brengen en daarom hebben we vandaag 'Flexen' als throwback. Dit was echt het begin van de hype waarbij er steeds meer gezongen werd in rap-tracks en inmiddels gaan zowel SFB als Frenna keihard. Check de video hieronder!

We kiezen elke week een oudere track die wij zien als underrated, vergeten of classic. Dit zijn onbekende tracks van rappers die nu bekend zijn, of tracks van onbekende rappers die meer waardering verdienen. Deze tracks worden nieuw leven ingeblazen met de #TBT.