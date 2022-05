#TBT - Serrio B.A.A.Z. Artikelen • 14-04-2022 • leestijd 3 minuten • bewaren

Na een aantal weken rust te hebben gekregen van ons hadden jullie deze week weer de moeilijke opgave om te kiezen tussen twee sessies uit onze archiefkast. De #TBT van deze week ging namelijk tussen twee sessies uit 2010. Jullie kregen de keuze tussen de sessie van: Serrio B.A.A.Z en Yung C. Het scheelde echt helemaal niks, maar uiteindelijk ging Serrio B.A.A.Z er met de winst vandoor. Een klein tiental stemmen verschil, maar het was genoeg voor de ‘W’. Vanaf nu is zijn sessie weer te checken op ons kanaal.

Serrio B.A.A.Z. is de artiestennaam van de rapper. Vele mensen zullen denken dat het tweede gedeelte van zijn artiestennaam een andere speling is voor het woord baas, maar dit is het niet. B.A.A.Z. is een acroniem voor ‘Bewust Anders Altijd Zelfverzekerd’. Zelf zag hij het niet als gewoon een naam, maar meer als een bepaalde levenswijze, een state of mind kan je wel zeggen. De naam is ontstaan uit een gevoel van onderdrukking door de maatschappij. Een van zijn vrienden kwam destijds naar aanleiding van de slang die zij gebruikte op de naam. “Bewust zijn van wat er speelt in de wereld, anders zijn dan er van je verwacht wordt en wandel altijd zelfverzekerd door het leven.” Dat het een levenswijze is waar de artiest achter staat bewijst hij wel door het acroniem, met een kroon erboven, te vereeuwigen op zijn arm in de vorm van een tatoeage. De kroon is niet zomaar een kroon voor Serrio, want ook dit heeft een betekenis. Het staat namelijk voor: “kinderen rijzen omhoog, onderdrukkers neer’’.

Serrio werd geboren in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost, maar verhuisde op jonge leeftijd naar het centrum van onze hoofdstad. Hier kwam hij als jonge jongen in aanraking met het genre en is het sindsdien niet meer weg te denken uit zijn leven. De passie die hij had voor het genre kwam in een stroomversnelling na het ontdekken van het klassieke 2Pac album: ‘Me Against The World’. Het duurde dus ook niet lang voordat hij zelf de pen oppakte en zijn eigen teksten ging schrijven. Op 12(!) jarige leeftijd schreef hij zijn eerste tekst in het Nederlands, maar in de jaren daarop verbreedt de rapper zijn horizon door zich ook te wagen aan het schrijven in het Engels. Serrio begint met schrijven van nummers en gedichten. Toch begon hij pas op zijn twintigste levensjaar pas met het schrijven van hiphop teksten, waarna hij in 2006 officieel zijn eerste track opneemt.

Serrio was niet zomaar iemand die even een kunstje deed op een beat. Zijn liefde voor woordenkunst gaat verder dan zichzelf. Zo organiseerde hij vroeger open mic-avonden voor jonge kunstenaars en hield hij zich bezig met het geven van hiphopworkshops. Het doel van deze workshops was het helpen van jonge artiesten en hen te voorzien van de broodnodige hiphop-knowlegde. Tegenwoordig houdt hij zich nog steeds met van alles en nog wat bezig. Zo is hij betrokken bij een nieuwe comedy serie genaamd ‘Lit&Woke’ en is hij de manager van een rapper die niet zo lang geleden bij ons in de studio was te zien, namelijk: Doevoe!

Na alle algemene informatie moeten we natuurlijk ook door zijn discografie heen wandelen. Het eerste project, zijn eerste solo-EP, kreeg de naam B.dubbel.A.Z. Het 10-track tellende project bracht de rapper onder eigen beheer uit. Op het gehele project komt de Amsterdammer solo, geen samenwerkingen met andere artiesten. Op de plaat vind je ook het nummer ‘Terug Naar De Hoofdstad’ terug. De track wist binnen de kortste keren meer dan 160K hits binnen te harken. Na deze release zou er een vervolg komen in de B.A.A.Z-serie, maar helaas is hier online weinig over te vinden.

Voor nu hebben we in ieder geval de sessie uit het jaar 2010 voor jullie. Helemaal afgestoft en opgefrist is hij weer te zien op ons YouTube kanaal. Stop dus even wat je doet en pomp deze tijdloze sessie door je speakers.