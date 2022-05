#TBT - Regga Artikelen • 25-05-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

Ja ja, het is weer donderdag en dan weten jullie wat eraan zit te komen. Massaal maakten jullie weer de keuze tussen jullie favoriete act van de #TBT van deze week. Het ging tussen twee tekstuele hoogvliegers in week 21. Jullie hadden de keuze tussen niemand minder dan Tastic en Regga. Beide deden ze meerdere sessies bij ons en beide waren ze van ontzettend hoog niveau. Uiteindelijk besloten jullie toch dat Amsterdams-own Regga er met de winst vandoor is gegaan. Zijn sessie is vanaf nu weer te checken via onze website en op ons YouTube kanaal!

Regga is voor de vaste 101-kijkers allesbehalve een onbekende speler. Bij 101Barz verzorgde hij al meerdere sessies namelijk. Deze sessie deed hij in 2011, maar hiervoor deed hij ook al een Wintersessie in 2008 en deed hij er vervolgens ook nog een in 2010. In deze jaren was Regga een vaste gast bij 101Barz en iedere keer leverde hij ijskoude sessies af. Daarna werd het iets stiller rondom de Amsterdamse rapper.

In de jaren voorafgaand aan deze sessie, die hij btw compleet freestyled, is Regga fanatiek bezig met het uitbrengen van nieuwe muziek. Deze projecten worden vooral uitgebracht als mixtapes en zijn precies hoe wij Regga graag zien. Zijn eigen, rauwe, echte teksten met een gehele Amsterdamse sound zorgen ervoor dat veel mensen groot fan worden van hem. Mixtapes als ‘Mic Check’ en ‘Niets Meer, Niets Minder’ gooien hoge ogen en zorgen ervoor dat Regga een eigen, grote en vaste fanbase op weet te bouwen. Op de mixtapes hoor je zijn rauwe sound constant terugkomen met daarnaast zijn liefde voor zijn afkomst: Koerdistan.

Na deze jaren van de release van veel muziek wordt het iets stiller rondom Regga. Tot hij in 2015 weer zijn hoofd laat zien. Hij verschijnt op een collectieve tape met een ongekend aantal artiesten genaamd: ‘Faka Met Die Tape’. Op deze tape doet hij één nummer samen met stadsgenoot RBDjan. Een combinatie waarbij je van tevoren al weet dat die gaat werken. Samen met RBDjan spit Regga een ijskoude, grauwe, Amsterdamse banger. Na deze release doet hij dus een jaar later zijn ‘Blow Out Sessie’ bij 101Barz. Ook brengt hij in dat jaar een nieuwe EP uit. Dit project krijgt de naam ‘Vol Gas’.

Tot 2021 is het daarna helaas weer redelijk stil rondom de rapper. Toch besluit Regga, die de scene in de tussentijd goed in de gaten heeft gehouden, zijn pen weer op te pakken. Hij dropt single na single en het klinkt goed! Met tracks als; ‘Oldskool Freestyle’, ‘SO Naar De Buurt’ en ‘Maak Ze Af’ laat Regga nogmaals horen waarom hij zo geliefd is onder hiphop Nederland. We zijn benieuwd wat hij dit jaar gaat doen. Voor nu hebben wij gelukkig zijn sessie uit 2011. Ga hem direct checken en laat Regga in de comments weten dat hij snel zijn pen weer op moet pakken!