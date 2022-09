#TBT - Per.verz Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dinsdag hebben jullie kunnen stemmen op de #TBT van deze week. Dit keer stonden de Tastic en Per.verz tegenover elkaar. Over beide artiesten waren jullie lovend wat zorgde voor een gelijke battle. Het was even spannend, maar met een kleine voorsprong is de #TBT van deze week: Per.verz! Voor ons tijd om de rapper uit Roermond uit te lichten en jullie te blessen met de Wintersessie uit 2011.

In 2008 begon de naam van Per.verz te verschijnen op het internet. De rapper dropte een flink aantal tracks waaronder ‘Beest in mij en ‘Wat is Liefde’, toen nog beschikbaar als download via zijn eigen website www.per-verz.nl. Hier liet Per.verz al zien te beschikken over een keiharde delivery met creatieve rijmschema’s.

Per.Verz was vervolgens drie jaar intensief bezig aan zijn album, samen met de producer Dimmie, genaamd 'Ut Laatste Woord'. Gericht op het idee om een EP te maken, werd uiteindelijk ingezet op een heel album. De tracks vormden een verhaal, iets waar Per.verz zelf geïnspireerd van raakte door Amerikaanse artiesten zoals Sticky Fingaz.

Tijdens de weg naar het album hebben we de rapper uit Roermond op verschillende plekken kunnen zien. Zo was Per.verz in 2011 aanwezig bij de Zieke Zuiden Wintersessie met o.a. Fresku, Skenkie en Kleine Jay. Later dropte het album ‘Zieke Zuiden’ waar de rapper een aandeel in had op de track ‘Steeds Verder’.

In januari dropte hij de mixtape genaamd ‘Uit De Schaduw’ met de tracks ‘Afknappers’ ft Engel & Just en de track ‘Strijd met mezelf’ ft Fresku. Daarnaast stond hij meermaals als featuring op de albums van Engel & Just genaamd 'Statler & Waldorf'. Ook mocht hij voor 'Homegrown ’11' twee tracks opnemen. Op 11 november 2011 bracht hij zijn album ‘De Geboorte Van Kim Lee’ uit. Het was gelijk het moment waar Per.verz zijn rapnaam omzette in Kim Lee, gelijkwaardig aan zijn eigen naam. Hiermee sloot hij het hoofdstuk van Per.verz definitief af.

Er volgde een stilte van een goed aantal jaren. Met hier en daar wat featurings op o.a de albums van Engel & Just was het vrij rustig bij de rapper. Maar in 2020 zien we hem terug op Instagram. Via het social mediakanaal dropt hij vijf I.G. Sessies.

In 2021 dropt hij zijn single ‘Run Away’. In maart van dit jaar werkte hij nog samen met Cichy op de track Zombies.