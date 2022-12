#TBT - Pan Afrikanz Artikelen • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Voor de #TBT van deze week kon je stemmen op twee Rotterdamse acts uit 2010. De keuze was tussen de Wintersessie van Pan Afrikanz en de Wintersessie van Unknown Eye. Met 64% van de stemmen is de Throwback Sessie van deze week: De Pan Afrikanz Wintersessie! Check de #TBT nu op het 101Barz-kanaal.



Pan Afrikanz bestaat uit Rotterdamse MC’s Taziyah en Iyahmin. Het duo ging naar dezelfde middelbare school en stond bekend om hun passie voor Hiphop. Pan Afrikanz maakt sinds 2002 muziek en weten zichzelf in 2006 op de kaart te zetten na een act in het voorprogramma van de Eredivisie tour.



In de zomer van 2008 presenteert Pan Afrikanz hun eerste wapenfeit in samenwerking met DJ Threesixy, de ‘Preskool’ mixtape. De mixtape geeft een goede eerste indruk wie het duo is en waar het voor staat. Verder heeft de tape gastbijdrages van o.a. Concrete, ADiSON en GMB.

Langzaam werken de mannen van Pan Afrikanz naar hun eerste album toe. In de tussentijd droppen ze videoclips en hebben ze optredens in Nederland en Frankrijk. Met veel voorbereidend werk en de juiste connecties leggen, brengen ze in 2009 het album ‘Brand New Day’ uit. Het album telt 13 tracks en heeft gastbijdrages van o.a. ADiSON, Esperanza Denswil en Aisha Marshall.

Via de website bandcamp.com releasen ze nog enkele singles waaronder ‘This Way’, ‘Flytime’ Ft. Big Huey en ‘Persuasion’. Echter valt er daarna niet veel terug te vinden van het muzikale duo.



Taziyah is hedendaags nog bezig met muziek onder de naam Taz Eyeternal. Sinds 2020 brengt de het lid van Pan Afrikanz elk jaar een compilatiealbum vol beats uit genaamd ‘7dayzabeat’. Naast beatmaker is Taz ook actief als Personal Trainer en deelt hij regelmatig content via zijn Instagram-page ‘@eyeternal_lifestyle’. Bij Pan Afrikanz-member Iyahmin is het vrij rustig qua muziek op dit moment, maar laat zien nog steeds dankbaar te zijn voor zijn muzikale periode.