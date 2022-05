#TBT - M.O. & Brakko Artikelen • 06-04-2022 • leestijd 3 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Put some respect on their name! Een nieuwe week betekent een nieuwe #TBT. Net als vorige week besloten wij ook deze week de touwtjes in handen te nemen en de knoop door te hakken over wie er deze week een spot krijgt in de #TBT. Na een goed overleg hebben we ervoor gekozen om dat deze twee heavyweights hun legendary sessie opnieuw de shine krijgt die hij verdient. Vanaf nu is de sessie van M.O. & Brakko uit 2009 weer te checken via ons YouTube kanaal. Bijlmer dingen!

King of the slum, since ’91. 1104 de postcode waar het begon! Rechtstreeks uit de Bijlmer kwam dit gouden duo in ’09 een sessie doen bij Rotjoch. Onverwachts was dit niet, want in de tijd die eraan voorafging was het duo al actief bezig met het uitbrengen van vuur, echte dingen. De twee maatschappelijk kritische rappers besloten rond 2006 de handen ineen te slaan om samen, via hun muziek, problemen aan te kaarten waar zij dagelijks mee geconfronteerd werden. Hun doel was het maken van ‘echte hiphop’. Het maken van muziek had voor de twee Amsterdammers een enigszins therapeutisch effect. Maar wat is echte hiphop eigenlijk? Brakko zei hier meer een decennia geleden het volgende hierover: “Bij echte hiphop zijn de vocals het belangrijkste. Wij houden het bij de essentie. Beats zijn minder belangrijk, die moeten de tekst dragen. Tegenwoordig draait het vaak meer om de beats, maar de teksten moeten gehoord kunnen worden. In de jaren ‘90, toen hoorde je echt hiphop. Die dingen waren goed voor je geest. Daarom houden wij onze beats simpel. Dat geeft onze teksten de kans om gehoord te worden.”

In 2008 komen de twee dan eindelijk met hun eerste gezamenlijke tape: Catharis. Een rauwe boombap tape zoals we dat kennen van oude beelden uit bijvoorbeeld Brooklyn. Bizarre rijmschema’s, ongekende wordplay en dat alles terwijl zo ook maatschappelijke problemen aankaarten. Een combinatie die moeilijk is te combineren zonder dat het misschien corny zou worden, maar de twee Amsterdammers wisten op de tape de perfecte lijn te bewandelen. Op de 14-track tellende tape worden de twee maar op twee nummers vergezeld door andere artiesten, namelijk: Dret & Fibs. De rest van het album weten de Amsterdammers zelf te vullen. De samenwerkingen voelen de vibe van de tape perfect aan en zorgen echt voor een aanvulling op de tape.

Het jaar 2008 is een goed jaar voor de twee. Ze krijgen ontzettend veel love van de mensen die hiphop checken, maar ook winnen ze een prijs met hun muziek. In dat jaar verdienen ze namelijk de destijds felbegeerde: ‘Grote Prijs van Nederland’. Heel bijzonder feitje is dat zij de eerste waren die de reeks van Bijlmer-winnaars begon. Op de volgende editie van de award show werd namelijk gewonnen door Dret & Krulle’ en dat jaar daarop door ‘Kalibwoy’. Een waar Bijlmerfeest eigenlijk. Het bevestigde alleen maar op wat voor een level van hiphop de omgeving destijds was.

Een jaar later krijgen we een vervolg op hun debuut tape. Het project krijgt de naam ‘Koester’ en is gemaakt in samenwerking met de Raven Bros. Ze weten de standaard die zij hebben gezet met hun eerste project moeiteloos te evenaren en de lat nog hoger te leggen. Deze tape voelt eigenlijk nog rauwer dan de eerste deed. De beatkeuze is rauw, maar grauw. Het past perfect bij de verhalen die ze vertellen op hun tracks. Op eigen kracht weten ze met hun muziek een nieuwe hoogte te bereiken. Ze willen niet alleen maar rappen over auto’s, vrouwen en centen, maar de verhalen vertellen van de straat.

Helaas besloten de twee in 2011 uit elkaar te gaan en hun eigen dingen te gaan doen. Jammer genoeg hebben we daardoor dus ook niet veel meer materiaal mogen krijgen, maar gelukkig hebben we altijd deze legendarische sessie uit ’09 nog. De sessie is vanaf nu weer te bekijken via onze site/YouTube. Check iets man, Bijlmer verhalen.