TBT - Lens

Dinsdag was tijd het om te stemmen op twee #TBT-sessies. Dit keer stonden twee Zomersessies tegenover elkaar: de Zomersessie van Klaas uit 2011 en de Zomersessie van Lens uit 2010. De stemmen waren gemixt maar er kan er maar één de winnaar zijn. De winst is uiteindelijk binnengesleept door niemand minder dan: Lens! Met 60% van de stemmen wint hij de #TBT van deze week. Maak kennis met de rapper uit Capelle en check zijn nu zijn Zomersessie op het 101Barz kanaal.

Het moment dat Lens wilde rappen werd bepaald toen hij een CD van rapperscollectief Opgezwolle hoorde. De rapper was overtuigd hetzelfde te kunnen als de mannen uit Zwolle. De broer van Lens daagde hem uit om zichzelf te bewijzen en regelde een studio waar Lens op kon nemen. Vanaf dat moment begon de man uit Capelle met tracks maken en nam hij deel aan diverse rapbattles.

Het balletje is gaan rollen nadat Lens terecht kwam bij Kempi’s Sterrenlaan. De rapper uit Capelle wachtte op Kempi bij een van zijn optredens. Lens gaf zijn CD aan Kempi met de intentie om feedback te krijgen op zijn werk. Een telefoontje van Kempi zorgde voor de samenwerking bij Sterrenlaan.

In 2012 dropte Lens de mixtape ‘Du Tape SosoLaanish’ met gastbijdrages van Kempi en Dion Masé. Ook had de rapper zelf een bijdrage op Kempi’s mixtape ‘Peter Pan Boy 2’ op de track ‘Jij Mag Niet bij GG’. In de zomer was Lens voor de tweede keer aanwezig bij 101Barz voor nieuwe een Zomersessie.

Een jaar later maakte Lens zich op voor zijn tweede project. Na enige stilte dropte Lens twee videoclips: ‘Nog Meer Money’ en ‘Ook Soms Pijn’. De twee tracks kwamen terug op zijn mixtape ‘#Freelance’.

Vervolgens besluit Lens zijn eigen weg te gaan. Echter verloopt het qua muziek stroef en blijft er een stilte rondom de rapper. In 2014 dropte hij enkele singles waaronder ‘Down’ en ‘Onderweg’.

Zijn muzikale route werd vervolgd in Curaçao, nadat zijn neef hem uitnodigde voor een tour over het eiland. Na het schrijven van een refrein voor een track, nam Lens het besluit om zijn muziek weer op te pakken. Sindsdien maakt de rapper naast Nederlandse ook Antilliaanse muziek en weet Lens samen te werken met andere namen in de Antilliaanse muziekscene, waaronder Devi Dev en Rick Kalashh. In 2017 zien we Lens samen met leden van het Antilliaanse label ‘GANJA INC’ bij 101Barz voor Studiosessie 259.

In 2020 zien we Lens terug in Nederland. Producer $hirak lanceerde in samenwerking met Topnotch zijn eigen platenlabel genaamd Maison $hirak. Lens werd in oktober gepresenteerd als aanwinst en enkele weken later released hij zijn eerste single: ‘Kid Van Capelle’. In december dropte hij zijn tweede single ‘Demons & Goblins’, maar laat hij zich ook horen vanuit de scene in Curaçao, waar hij in samenwerking met Rick Kalashh ‘Panamera’ dropt.

Lens begon 2021 met de track ‘Athenson’ samen met Devi Dev en GRIF. Zijn reeks in Curacao zette hij voort met meerdere tracks in de Antilliaanse scene waaronder ‘Stay Strong’ en ‘Lava’. Verder werkte hij opnieuw samen met Devi Dev en Rick Kalashh op de track ‘Kambia’ en met Cali, Quincy en Shermain3 op ‘Blessed’. Ook kon je Lens terug horen op het album van Rick Kalashh op de track ‘Respira’ samen met Jeady.

De rapper pakt ook in Nederland door met zijn derde release bij Maison $hirak genaamd ‘Phantom’. Verder zien we hem samenwerken met Zack Ink op de track ‘Optie’.

Dit jaar zien we Lens na een lange tijd afwezigheid weer terug. Dit keer in combinatie met Shermain3 op de track ‘Disparse’. Daarnaast kon je hem zien in de vierde Cypher van het YouTube-kanaal van TRF Official samen met Rayh, PTRN, HDS, JackDongs en Trop.