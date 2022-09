TBT - Lastpac

De zomer is bijna voorbij. Om ons voor te bereiden op de koude dagen hebben we twee classics uit de oude doos gehaald. Voor de #TBT van deze week konden jullie kiezen tussen twee wintersessies uit 2010. De eerste keuze was Pitu Records-member Lastpac en de finalist van de Grote Prijs van Nederland in 2010: D.Lipps. De stemmen zijn geteld en de winnaar van deze week is niemand minder dan… Lastpac! De gehele sessie is vanaf nu te checken via onze kanalen. Spring 12 jaar terug in de tijd en geniet (nogmaals) van deze classic wintersessie!