TBT - Killah Priest

101Barz heeft meerdere internationale artiesten als gast mogen ontvangen. Afgelopen dinsdag stonden Amerikaanse rappers Killah Priest en Shyheim, beide geaffilieerd met Wu-Tang Clan, tegenover elkaar in de #TBT-poll. Jullie voorkeur was duidelijk: Killah Priest weet met 80% van de stemmen als winnaar uit de bus te komen. Lees nu meer over ‘Priest’ en beleef zijn Studiosessie uit 2008 opnieuw.



Walter Reed is geboren op 16 augustus 1970 en groeide op in Brooklyn, New York. De Amerikaanse rapper staat bekend om intense spirituele muziek waar hij gnosticisme, religie en filosofie combineert met de struggles van de Black community.



Killah Priest maakte zichzelf als eerst zichtbaar als featuring op Wu-Tang Clan projecten van Gravediggaz, Ol’ Dirty Bastard en Genius/GZA. De rapper zette vervolgens de groep ‘Sunz of Man’ op samen met Prodigal Sunn, Hell Razah en 60 Second Assassin. ‘Sunz of Man’was de eerst act die werd getekend bij Wu-Tang Clan. Zijn eerste album ‘Heavy Mental’ werd goed ontvangen en debuteerde op nummer 24 in de Billboard 200 van 1998.

In 2000 released Killah Priest zijn tweede album ‘View from Masada’. Helaas wist de rapper geen commercieel succes te boeken met het project en kreeg problemen met de leider van Wu-tang Clan RZA. Killah Priest verliet op dat moment Wu-tang Clan met focus op zijn eigen muziek.



Killah Priest liet geen gras over de gebeurtenis groeien en dropte in 2001 zonder input van Wu-Tang Clan zijn derde album ‘Priesthood’. Dat album werd in 2003 opgevolgd door zijn volgende album ‘Black August’. Na een stilte van 4 jaar released Killah Priest zijn album ‘The Offering’.



In 2008 geeft de rapper uit Brooklyn extra gas bij. Dit keer met drie projecten: ‘Behind The Stained Glass’, ‘Black August Revisited’ en ‘Beatiful Minds’ in samenwerking met Chief Kamachi. Het jaar daarop brengt Killah Priest meerdere mixtapes uit waaronder ‘The Exorcist’ en ‘Elizabeth’. Verder levert Killah Priest gastbijdrages op tracks van Cappadonna, Ill Bill en The Last Emperor.

Het duurde even, maar Killah Priest en Wu-Tang Clan worden herenigd in 2013, wat leidt naar de release van ‘The Psychic World of Walter Reed’ met featurings van GZA, RZA, Inspectah Deck en Ghostface Killah en George Clinton.



Killah Priest brengt in 2015 het SCI-FI-achtige album uit ‘Planet of the Gods’. De rapper besluit vervolgens om een nieuwe groep te vormen met Toronto-rapper Lory Fury en DJ Mercilles genaamd ‘Moon Crickets’, maar de samenwerking is maar te zien op enkele singles.



In 2016 werkt Killah Priest samen met Vendetta Kings op het project ‘The Infinite Universe’, wat opgevolgd werd door meerdere mixtapes van de rapper zoals ’Don’t Sit on the Speakers Vol. 1’ en ‘The Untold Story of Walter Reed Pt. 2’.

Het volgende album ‘Journey of The Planet of the Gods’ werd in 2020 uitgebracht. Vervolgens released Killah Priest in samenwerking met Jordan River Banks één van zijn diepste en meest abstracte projecten ‘Rocket to Nebula’.Een opvallend project aangezien sommige tracks beat-loos zijn met alleen reversed samples en omgevingstexturen. Het jaar werd afgerond met een album met Banks genaamd ‘The Third Eye in Technicolor’.



In 2021 blijft Killah Priest doorgaan en brengt meerdere albums/mixtapes uit waaronder: ‘Lord Sun Heavy Mental 1.1’, ‘Divine Intervention’, ‘Summer End Cafe’, ‘Ragnarok’, ‘The Mantra’ en ‘Rocket to Nebula’.

Killah Priest bleef ook dit jaar actief muziek maken en bracht in maart ‘Savage Sanctuary’ uit in samenwerking met rapper ‘The Holocaust/Warcloud’. Solo brengt de rapper het album ‘Horrah Scope uit’ en werkt hij samen met Wu-tang lid Ghostface Hillah op de track ‘Super Soldier’. Het laatste album ‘Mother’ werd in september uitbracht ter ere van zijn moeder.

Dit jaar was Killah Priest in Nederland voor een optreden in Hilversum. De rapper gaf toen een concert op 11 juni in De Vorstin.



Killah Priest kan je tegenwoordig ook vinden op zijn eigen YouTube-kanaal. De rapper beschikt over zijn eigen podcast genaamd ‘Podcraft’ en bespreekt diepgaande onderwerpen over het leven.