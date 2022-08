#TBT: Kaascouse Next MC Finale #tbt • 07-03-2019 • leestijd 1 minuten • bewaren

Even terug naar het begin

Morgen hebben we Kaascouse weer in de studio en vandaag is het donderdag. 1+1=2, Dat betekent dat we Kaascouse als #TBT hebben! We gaan even terug naar waar Kaascouse bij 101 begon en dat was bij The Next MC. In het tweede seizoen wist Kaascouse The Next MC te winnen met zijn wordplay en kritische barz. Hij stond samen met G-no, en Roy Kable in de finale maar had de crowd en de jury mee.

In het eerste seizoen won D-Double de finale, maar ook Ares, Nesim Najih, Architrackz en veel meer deden mee. In het tweede seizoen lag de lat een stuk hoger en ook Miggs De Bruijn, Bloedje en meer deden mee.

The Next MC is de enige talentjacht waarin op zo'n manier gezocht wordt naar de beste rappers, in ieder geval in Nederland en omstreken, en misschien wel in de wereld. Het laatste seizoen was meer dan 5 jaar geleden en door meerdere obstakels is de productie ervan niet mogelijk geweest de afgelopen jaren. Bekijk hieronder de finale van Kaascouse. En wie weet komt er in de toekomst weer een nieuwe seizoen.