TBT - Jayh

Het is donderdag en je weet wat dat betekent, tijd voor een nieuwe Throwback Sessie! Voor ons weer een moment om twee classics erbij te halen. Deze week ging de battle tussen Bollebof en Jayh Jawson. Jullie voorkeur was duidelijk: Jayh wordt de #TBT sessie van deze week! De gehele sessie kunnen jullie checken via onze kanalen. Geniet van de vocals van Jayh die ondersteund worden met een akoestische sound.

Jayh, echte naam Jaouad Ait Taleb, is al jaren een ervaren speler op het veld. De zanger begon zijn passie voor muziek te vinden in de kerk. Daar leerde hij het bespelen van de gitaar, de piano en liet hij zien stemgeluid ook werken. Dat Jayh wat moest doen met zijn stem werd duidelijk nadat Rocks een demo refrein vroeg. Met de intentie dat het later door iemand anders werd gezongen kreeg Jayh te horen dat Rocks de vocalen had behouden.

De eerste hit van Jayh was als producer. In 2006 schoot hij gelijk raak met de soundtrack voor de film Schnitzelparadijs genaamd ‘Wat wil je doen’. De track van Partysquad met Darryl, Willie Wartaal, Spacekees, Heist Rockah en Art Officials kreeg gelijk de verdiende aandacht. Later was Jayh ook te horen op het album ‘Verder‘ van Lange Frans & Baas B en op het album 'Rock&Roll' van Dio.

In 2008 was het tijd voor Jayh zijn eigen project. Hij brengt de gratis mixtape “Jayh.nl” uit in samenwerking met DJ MBA waar hits zoals “Mijn Baby” en “Delilah” op staan. Bij het tekenen van een platencontract bij Topnotch re-released hij het album met extra gastcoupletten en vier nieuwe tracks. Tussendoor is hij steeds meet te horen op andermans werk en mocht hij bijdragen aan hits zoals “Ik Ga Hard” van de Partysquad featuring Gers Pardoel en Adje (toen nog Adonis).

Drie jaar naar zijn mixtape released hij dan eindelijk zijn debuutalbum Jayh Jawson. In dit album toont hij aan een meervoudige artiest te zijn door soul-achtige vibes te brengen met nummers “Mijn Alles” en “Druppeltjes”, maar met rappend terugkomt op “Never Nooit Vriendje” en “Zo Fly”. Het nummer Gek was uiteindelijk ook terug te horen als titelsong voor de film ‘De President’.

Na deze periode neemt Jayh wat rust qua muziek. Wel is hij nog te horen op de club-banger “Helemaal naar de Klote”. Ook werkt hij voor de laatste keer met Topnotch met het nummer “Mooie Dag”. Met succes, want het nummer bereikt 19 miljoen views op YouTube, 24 miljoen streams op Spotify en de nodige speeltijd bij diverse radiostations.

Jayh beslist na zijn jaren bij Topnotch een overstap te maken naar Avalon Music en onder dat muzieklabel zijn album “Ik Leef” uit te brengen. Jayh toont aan de succesformule voor hits niet kwijt te zijn met nummers zoals “Volgende stap” en “Ballon”. In 2018 brengt hij het album “10” uit als ode aan zijn tien jaar in de game. Dit album bevat o.a. featurings met Josylvio, Broederliefde en Dopebwoy. In 2020 brengt Jayh zijn vierde album uit “Lach”.