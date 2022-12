#TBT - J.A.E. Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dinsdag hebben je weer een keuze kunnen maken voor de Throwback Sessie. Dit keer kon je kiezen uit twee ijskoude Wintersessies: de sessie van Djablo uit 2011 of de sessie van J.A.E. uit 2009. De stemmen zaten dicht op elkaar, maar met 52% van de stemmen is het J.A.E. die die #TBT-spot claimt. De classic sessie is nu te checken op het 101Barz-kanaal.



J.A.E. alias Je Afrikaanse Excellentie. De rapper van Arubaanse afkomst is sinds 2001 al bezig met muziek. In de begindagen van zijn carrière rapte J.A.E. onder de Utrechtse Hiphopformatie StropStrikkers, samen met Skafalau en Klaas Vaak.



In de zomer van 2006 kwam de eerste tape van StropStrikkers uit genaamd ‘Kermis In De Hel’ uit. Een jaar later werd het project opgevolgd door het album ‘Donkere Dagen’. De groep kreeg de nodige erkenning en trad op plekken zoals Noorderslag en Bevrijdinfsfestival.

In 2008 besluit J.A.E. zijn focus te leggen op zijn eigen muziek en werkt onder zijn eigen label/Hiphopontwikkelingsbureau ‘Hof van Jaeden’. In 2009 brengt de rapper in eigen beheer de mixtape ‘Project Overdosis’ uit, met gastbijdrages van Zo Moeilijk en Zwarte Schapen.



De mixtape was slechts een voorproefje van wat J.A.E. in huis had. De rapper uit Utrecht laat er geen gras over groeien en brengt twee maanden later zijn volgende album uit: ‘Koning der Armen’.

Naast zijn eigen muziek hield J.A.E. zich ook bezig met het helpen van andere artiesten via Hof Van Jaeden. Zo werd er onder het label muziek gereleased van o.a. Verdomd, ML en Ongezond. J.A.E. werkt hard door naar zijn volgende mixtape ‘De NoMoreSlackin Tape’, die in 2013 werd uitgebracht.



In 2014 kwamen de mannen van de formatie StropStrikkers weer bij elkaar, om samen te werken aan een nieuwe album ‘Tabula Rasa’. Een jaar later dropt J.A.E. zijn EP ‘Lyfestyle’.

Vervolgens slaat J.A.E. in andere weg in en besluit onder zijn eigen naam Jermain Bridgewater Engelstalige muziek uit te brengen. Op zijn EP ‘Take Me To The Bridge’ combineert hij de stijlen Reggae, Soul en Gnawa met Hiphop.

In 2020 laat de formatie StropStrikkers opnieuw van zich horen. De mannen kwamen dit keer weer bij elkaar voor een gloednieuw album: ‘Koevoet En De Sikkel’. Het is inmiddels het vierde album van de groep.



Als soloartiest blijft J.A.E. ook actief en richt zijn op aandacht op zijn volgende project genaamd ‘IJZERSTERK’. De rapper brengt om de twee maanden een set van vier tracks uit en trapt af met de track ‘DOMMERINGDREEF’. ‘IJZERSTERK’ is tot de dag van vandaag nog een bezigheid voor de rapper en heeft in september het zesde deel van het project.