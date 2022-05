#TBT - Hit Squad Artikelen • 28-04-2022 • leestijd 3 minuten • bewaren

Wij wilden jullie graag trakteren de dag na Koningsdag, dus bedachten wij afgelopen dinsdag een legendarische clash voor de #TBT van deze week. We gingen voor deze week ver de landsgrenzen over en eindigde uiteindelijk in de oostkust van Amerika. Het werd een battle tussen de iconische, legendarische collectieven Hit Squad en Lo Camp. Uiteindelijk besloten jullie dat de mannen van Hit Squad er met de W vandoor gingen. De sessie is vanaf nu weer te zien via onze website en op ons YouTube kanaal!

De meeste van de mensen die dit artikel zullen lezen waren waarschijnlijk nog niet eens geboren toen het hiphop collectief Hit Squad de handen ineensloeg. De groep werd destijds opgericht door een al bestaand hiphop duo: EPMD. EPMD op zichzelf was al een legendarische groep met hits als ‘Da Joint’ en ‘Symphony 2000’. Het duo bestond uit Erick Serman en Parrish Smith. Zij besloten in 1990 dat zij graag als mentor willen fungeren voor een groep andere artiesten en uit die motivatie ontstaat dan uiteindelijk Hit Squad. Ze betrokken ook niet zomaar even wat artiesten bij het nieuwe collectief. Namen als; Redman, Das EFX en K-Solo sloten zich aan bij de groep.

Drie jaar na het ontstaan van de groep besloot EPMD, de bedenkers van de groep, om de samenwerking met elkaar op stop te zetten. EPMD is niet meer en dit beïnvloed ook de Hit Squad. Het kamp wordt in tweeën gesplitst met aan de ene kant Erick en aan de andere kant Parrish. Erick gaat verder onder een andere naam, namelijk: Def Squad. Parrish houdt zich vast aan de bestaande, huidige naam Hit Squad.

De reden van de break up tussen de leiders van de groep was een dispuut over, zoals wel vaker gebeurd, de financiële, zakelijke kant van de muziek. Smith had een eigen managementbureau, maar het vertrouwen in hem werd met de dag minder en minder. Het volgende is nooit bevestigd, maar het gerucht gaat al jaren dat een, of meerdere, leden van het collectief mensen betaald hebben om in te breken in het huis van Parrish. Sermon is er uiteindelijk voor gearresteerd, maar werd kort daarna vrijgelaten omdat er geen aangifte gedaan werd door Smith. Het was na zo een incident onmogelijk om samen door te blijven gaan. Hit Squad splitte in tweeën en de artiesten die erbij hoorden moesten een kant kiezen. Zo besloot Redman om met Sermon verder te gaan, terwijl DAS EFX bij Parrish bleef.

In 1997 krijgen we dan toch een reünie tussen beide kampen als ze samenkomen op het nieuwe project van EPMD. Beide kampen, en dan vooral Parrish en Erick, hadden elkaar beloofd de strijdbaal te begraven met als resultaat een nieuwe EPMD-project. Beide groepen, dus zowel Def als Hit Squad, waren tevens ook te zien in de clip van de hiphop classic ‘Da Joint’.

In de jaren die erop volgden blijft de groep uit elkaar gaan en weer bij elkaar komen. Gelukkig voor ons waren ze bij elkaar toen zij in Nederland waren, want anders hadden wij zo een iconische groep nooit bij Barz kunnen hebben. De sessie is vanaf nu weer online en te bekijken in zijn volle glorie!