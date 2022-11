#TBT - D.Lipps Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Deze week hadden we een spannende strijd tussen twee finalisten van De Grote Prijs Van Nederland voor de #TBT-spot. D.Lipps nam het met zijn Studiosessie uit 2010 op tegen Tastic met zijn Zomersessie uit 2010. Een poll waarbij het tot de laatste secondes gelijk op liep, maar er uiteindelijk een winnaar wist te verschijnen. Met 53% van de stemmen is de winnaar van deze week: D.Lipps! Herbeleef zijn Studiosessie nu en lees wie De boy met de dikke (lips) is.



D.Lipps, echte naam Desmond Read, heeft zijn artiestennaam te danken aan zijn vrienden. De mensen in zijn omgeving maakten vaak opmerkingen over zijn lippen, wat resulteerde in ‘De Boy met de Dikke Lipps’.D.Lipps groeide op in Amsterdam West en had vanaf zijn negenede al interesse in muziek. De rapper liet zich vooral zien bij de formaties Samensterk Records (M.O. & Brakko, Dret & Krulle, Rex-N-Undercover en Tastic) en Nebulon (Zwart Licht, Skinto en NoizBoiz)



Sinds 2006 richt hij zich op rap en deed mij aan talentenjachten zoals ‘Most Wanted’ en ‘De Grote Prijs van Nederland’. In 2009 was de rapper te vinden op Winne zijn mixtape ‘So So Lobi’ op de track ‘We Run This’ samen met Leeroy en Skinto.

In 2010 doet D.lipps voor de tweede keer mee aan ‘De Grote Prijs van Nederland’ en weet de finale te bereiken samen onder andere met ADiSON,Kalibwoy en Kingsize. Helaas weet de Amsterdammer de prijs niet te winnen. Gelukkig gaat dat niet ten koste van zijn muziek, want dat jaar zagen we zijn EP ‘Boven De Wolken’ verschijnen. Ook had D.Lipps een gastbijdrage op o.a. het album ‘No Juju’ van Zwart Licht op het nummer ‘Tafels Remix’.



D.Lipps blijft zich ontwikkelen als artiest, want de man toert met Samensterk rond en gaat in die periode naar school. Het houdt hem niet tegen, want in 2011 zijn we een driedelige mixtape verschijnen: ‘De Dikste Mixtape’. Het jaar daarop dropt de rapper zijn langverwachte EP ‘Manifest’ en de tape ‘Highlife vol.1’ en 'Highlife 2' vol.2.



In 2013 ontvangen we twee nieuwe projecten van D.Lipps: Highlife Vol. 3 en ‘Sic Parvis Magna’. Ook op het album van Zwart Licht ‘Leeroy Draait Door’ is de Amsterdammer twee keer te vinden op de tracks. ‘Op Me Grind’ en ‘Gooi Wat Liquor Op De Grond Voor ‘Em’. Het stopt niet daarbij, want in 2014 wordt zijn nieuwste mixtape uit: ‘Big Chiefer’.

Het laatste project onder de naam D.Lipps zien we in 2015, waar zijn laatste EP ‘Koning in de Maak’ wordt uitgebracht. De rapper besluit daarna om zijn naam te switchen naar Desmond Read, gelijk naar zijn echte naam. Onder die naam brengt Desmond zijn volgende project uit ‘MDMA’.



De man uit Amsterdam blijft niet stil zitten en blijft muziek releasen waaronder zijn EP ‘Leftover M’. In 2018 zien we zijn laatste EP’s verschijnen: ‘Kabel’ en 'Driples'. In november Desmond Read af met zijn laatste single ‘Thong Song’. In 2020 zien we hem nog een gastbijdrage leveren op de single ‘Spacetime Odyssey’ en ‘Lens’.