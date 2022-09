#TBT - Dicecream Artikelen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Jullie hebben zoals gewoonlijk dinsdag kunnen stemmen voor de #TBT van deze week. De battle ging dit keer tussen twee Lentesessies: de Lentesessie van Diceream uit 2008 nam het op tegen de Lentesessie van Jimmy G uit 2009. De poll ging heen en weer, maar de winnaar is bekend. Met 56% van de stemmen weet Dicecream de winst binnen te slepen. Tijd om terug te duiken in de discografie van de winnaar van de #TBT.

Jonathan Mangal, ook wel bekend als Dicecream, is een rapper van Surinaams/Hindoestaanse afkomst. De rapper kon je als eerst horen in de tweekoppige hiphopformatie First Class. Echter besloot Dicecream snel verder te gaan als solo-artiest.

In 2004 zagen we de rapper als lid bij de formatie ADHD. Het collectief bestond uit Brainpower, DJ TLM, Man!ak en Dicecream. Gezamenlijk dropten zij het album ‘Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Dopeness’. De groep wist succes te boeken en stond op stage onder andere tijdens Lowlands, Noorderslag, Pukkelpop, Pinkpop en zelf Ahoy. Later bracht de groep in samenwerking met Converse een exclusieve schoen uit: De ADHD-sneaker. Ze wisten dat jaar succesvol af te sluiten met een tournee met Ali B door Nederland heen.

Onder eigen beheer bracht hij in samenwerking met de artiest Tease de mixtape ‘De Blaastest (Misselijke Tape) uit. De mixtape telt 23 tracks en telt een bijdrage van ADHD-member Brainpower. De tape werd door fans beschouwd als een underground classic.

Dicecream dropte zijn debuutalbum ‘Je Weet Nix’ in 2006 met gastbijdrages van Brainpower, T-Slash en Candy Dufler. Met de track ‘Vlinders’ (Ft. Brainpower) weet hij een spot te claimen in de Nederlandse Top 40 en levert het een gouden plaat op. Verder was het de eer aan Dicecream om de soundtrack te verzorgen voor de gouden bioscoopfilm ‘Afblijven’, een verfilming van het gelijknamige boek van schrijfster Carry Slee.

In 2008 weet de rapper In samenwerking met Darryl, The Partysquad, Sjaak en Reverse zijn tweede Top 40 notering te krijgen met de track ‘Whoop Whoop’. In 2009 brengt Dicecream zijn tweede album uit genaamd ‘De Blaastest’ met featurings van Sjaak, Rocks, Birgit Schuurman en The Partysquad.

Na een radiostilte van drie jaar verschijnt er in 2013 een nieuwe mixtape van Dicecream genaamd ‘Open Kaart (De Tape)’. De tape telt negentien tracks met gastbijdrages van o.a. Mocromaniac, Rbdjan en Josbros.

Dicecream was in 2016 verantwoordelijk voor de leadermuziek van het BNN tv-programma ‘True Selfie’. Zijn single ‘Tijd’ werd uitgebracht en stond in het thema van zijn muzikale comeback. In 2018 kwam het derde album van Dicecream uit genaamd ‘Vrij’ met bijdrages van o.a. Big2, Diggy Dex en Rbdjan.

2019 was het laatste jaar waar we nog iets vernomen van de rapper. Dicecream bracht in het thema Vaderdag het nummer ‘Papa Voor Je Zijn’ uit. Sindsdien is het wat rustiger qua muziek. Met 100.000+ luisteraars per maand heeft Dicecream nog steeds een plek in de Nederlandse rapgame.