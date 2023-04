#TBT: De Fellas - Lang Leven De Flex #tbt • 10-01-2019 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op naar 'Lang Leven De Flex 2'

Een nieuw jaar, een nieuwe donderdag en daarom vandaag een nieuwe Throwback Thursday. We zijn dan wel het nieuwe jaar ingegaan, maar dat betekent niet dat er niet teruggekeken meer kan worden op classics. Vandaag gaan we niet terug naar 2018, maar naar 2017. Dat jaar brachten de mannen van De Fellas namelijk hun grootste werk ooit uit: ‘Lang Leven De Flex’. Voor degenen die het gemist hebben; morgen komt deel twee van de plaat uit en daarom is het tijd om nog eens terug te kijken waarmee ze naam vergaarden.

De grootste track van het album betreft een featuring met een rapper van buiten De Fellas. BKO sprong samen met Frsh, Eves Laurent en Geechi op de track ‘Splash’. Met ruim vier miljoen streams werd deze tune veruit de meeste gestreamde van het album. Andere nummers als ‘Scheuren’, ‘Mazzeltov’, ‘Saus’, ‘Streetvibes’, ‘Lang Leven’ (FT. Hef), ‘Heftig’ en ‘1200’ bereikten al wel de grens van een miljoen streams, maar de afstand met ‘Splash’ blijft vooralsnog enorm.