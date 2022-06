#TBT - Darryl Artikelen • 01-06-2022 • leestijd 3 minuten • bewaren

Iedere keer verbazen wij ons weer hoe massaal jullie stemmen op de polls op zowel Instagram als op Youtube. Jullie enthousiasme motiveert ons nog meer om voor de #TBT de beste VS uit te kiezen. Deze hadden we een hele goede battle. Het ging deze week tussen hitjes-maker Darryl en tussen de man met ongekend veel Barz/battle rapper Jimmy G. In grote getallen lieten jullie horen wie er moest winnen. De winnaar van deze week is Darryl! Zijn sessie is vanaf nu weer te checken via onze website en op ons YouTube kanaal. Old school shit, ey!

Darryl kunnen we een kind van de game noemen. Op een jonge leeftijd begon hij al met het maken van muziek. Toen hij een jaar of 16 was begon hij samen met zijn neef Reverse (ja, één van de meeste legendarische producers van ons land) een producersteam. Deze groep kreeg de naam ‘Art-Officials’. Daarna creëerde hij een bekendheid voor zichzelf door te springen op de oude D-Men tapes van o.a. Lange Frans, genaamd: Straatremixes. Collectieve hiphop tapes waarin bestaande platen geflipt werden tot hun eigen platen. Hierop was Darryl meermaals te vinden. Hierna had hij ook nog een kleine samenwerking met rapper Dio. Deze groep kreeg de naam ‘Dubbel D’, maar dit kwam nooit helemaal uit de verf.

Ruim een jaar later wist Darryl echte bekendheid te vergaren door op een track van ‘The Partysquad’. Deze track had de naam ‘Wat Wil Je Doen’ en naast Darryl stonden hier ook Spacekees, Willie Wartaal en The Opposites op. Hiermee viel hij zo op dat hij niet heel veel later ook de kans kreeg om te openen voor de legendarische rapper 50 Cent. Vrij direct hierna tekende hij ook bij het label van Partysquad: ‘Good Life’. Hier brengt hij een aantal nummer uit, maar niet veel later strand de samenwerking en besluit Darryl over te gaan naar een ander kamp.

Dit kamp had de naam ‘Spec Ent’. Het label van Ali-B naam de rapper onder hun hoede en de samenwerking bleek een hele goed te zijn. Een goed voorbeeld hiervan is een van de eerste tracks die hij uitbracht onder het label, genaamd: ‘Groupie Love’. De track was vanaf moment één een hit. Deze volgde hij op met ‘Shit is Gruwelijk’ en die wordt bestempeld als underground -hit. In ’08 brengt hij zijn 20-track tellende project uit: ‘Terug’. Ook brengt hij in datzelfde jaar zijn grootste hit uit: Eeyeeyo. Dit was een samenwerking die hij deed met Rio (Babel), Soumia en Ali-B. De track werd onder ‘Spec Ent’ uitgebracht en staat op dit moment al op 13 miljoen views! Uiteindelijk deed hij ook een jaar later nog het voorprogramma voor de rapper Lil Wayne.

In 2011 brengt hij zijn volgende album ‘Dichtbij’ uit waarna het hierna wat stiller wordt rondom de rapper. Hij duikt hier en daar nog op in verschillende programma’s, maar van heel veel muziek komt het niet. Er worden hier en daar nog wat singles uitgebracht, maar van echt projecten of dergelijke komt het niet. Gelukkig hebben wij voor nu zijn sessie van bijna 15 jaar geleden. Zijn sessie uit ’07 is nu weer te checken!