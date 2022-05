#TBT - Damaru Artikelen • 18-05-2022 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het is weer donderdag, dus jullie weten what time it is! Het is natuurlijk weer tijd voor de #TBT sessie van deze week. Het ging in de negentiende week van 2022 tussen twee tropical acts. Het ging tussen niemand minder dan ‘Mister Tuintje In M’n Hart’ a.k.a Damaru en high energy act Amo-Lab. Uiteindelijk besloten jullie dat de man achter een van de grootste Nederlandse hits er met de winst vandoor is gegaan. We hebben het natuurlijk over niemand minder dan: Damaru! De sessie is vanaf nu weer te checken.

Damaru, oftewel: Dino Orpheo Canterburg, werd in ’86 geboren op Paramaribo. Damaru groeide op in een volkwijk genaamd Latour. Hij groeide op in een grote familie, want hij had vijf andere broers en zussen. Op jonge leeftijd begon Damaru al met het maken van muziek. Rond diezelfde tijd sloot hij zich aan bij een zestien-koppen tellende ‘kaskawi-groep’ genaamd: Lava Boys. Later sloot hij zich nog aan bij een andere groep die de naam ‘New Jack Boys’ had.

Zijn artiestennaam Damaru is afgeleid van een van s ’werelds grootste rappers, namelijk: Tupac Shakur. De tweede voornaam van de legendarische rapper was Amaru. Hij besloot dat gedeelte te pakken om vervolgens zijn eigen voorletter eraan toe te voegen. Zo ontstond uiteindelijk de naam Damaru waaronder hij zijn loopbaan zou vervolgen. In Suriname wist hij al enkele hits te scoren met nummers zoals ‘Yu na mi engel’, ‘Hey Baby’ en ‘Sranang Koningin’. In Nederland brak hij later ook door met het bekende nummer ‘Mi Rowsu’. Hij schreef dat nummer ooit voor zijn dochter.

Het was zijn wens vanaf jonge leeftijd om internationaal door te breken. In 2009 besloot hij daarom om naar Nederland te komen om het te proberen. Hij tekende een contract bij TopNotch en bracht hier ‘Mi Rowsu’ uit. Na de release van deze tune wist heel Nederland wie hij was. Helemaal nadat hij Jan Smit vroeg om ook op de plaat te springen. Iedereen in het land kon het nummer van voor naar achter meezingen. Overal waar je kwam hoorde je ‘Ik heb een tuintje in m’n hart’. Voor deze samenwerking kreeg de artiest zelfs een platina plaat en bereikte hij voor meerdere weken de top van de hitlijsten.

Tegenwoordig is Damaru nog steeds druk bezig met maken van muziek, dus ga het vooral checken! Voor nu hebben wij de sessie van Damaru opnieuw online gezet.