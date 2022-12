TBT - Ciph Barker

Deze week hadden jullie weer twee Throwbacks voor het uitkiezen: De Zomersessie van Ciph Barker uit 2011 of de Studiosessie van Kain Slim & Blacksoul uit 2009. Twee unieke sessies, maar het is Ciph Barker die met 53% van de stemmen de spot claimt van de #TBT. Bekijk nu hoe de rapper uit Zoetermeer Engels en Nederlands weet te combineren tijdens zijn Zomersessie uit 2011.



Ciph Barker is een MC/Producer uit Zoetermeer en was getekend bij SuperCharger Records. De MC was onderdeel van de groep Godz Wrath samen met Jordan River Banks, MOD the Black Marvel en Dirty Needlez. Met een eigen uniek sound wisten zij samenwerkingen te verrichten met o.a. Wu-Tang geaffilieerde acts zoals Killah Priest en Hell Razah.



In 2005 sloegen Nederland en de Verenigde Staten de handen in één voor het compilatiealbum ‘The Campaign’, met gastbijdrages van MOD the Black Marvel, Killah Priest en natuurlijk Ciph Barker zelf. De rapper laat zijn krachten in het Engels zien, maar laat zijn kunsten ook horen in het Nederlands.



Één jaar later dropt Ciph Barker zijn eigen tape genaamd ‘Zoominati: The Counter Movement‘ en laat hier opnieuw zijn rauwe Engelse rap horen. Ook trok hij door Europa samen met o.a. Killah Priest en Hell Razah.