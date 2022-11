#TBT - Bollebof Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Afgelopen dinsdag konden jullie weer stemmen voor de #TBT van deze week. Dit keer stond 'Big City Boy' Bollebof met zijn Zomersessie uit 2011, tegenover de Studiosessie van Mitta uit 2009. Met 67% van de stemmen de stemmen mag Bollebof zich nogmaals kronen tot winnaar van de Throwback Sessie. Zijn Zomersessie staat nu online op het 101Barz-kanaal!

Bollebof draait al een lange tijd mee in de Nederlandse Rapgame. De rapper werd geboren in Kaapverdië, maar verhuisde op 4-jarige leeftijd naar Nederland om uiteindelijk in de Rotterdamse wijk Spangen te belanden. Bollebof wist op te vallen na een optreden op het Rotterdamse Off-Corso en liet zich horen via enkele tracks, waaronder ‘ChuChu’ en ‘Ik Weet Nix Van Dat’ samen met Keizer.

In 2009 released Bollebof zijn eerste single onder ZwareJongenZ: ‘Me, Myself & I’ en werkt hij naar zijn eerste tape ‘Airline Bof’ toe. In 2010 verdient de rapper een plek bij 'Talent Van De Week' bij 101Barz en was hij in datzelfde jaar te zien in de studio met de mannen van ZwareJongenZ voor een Wintersessie. De Rotterdammer was daarna nogmaals te zien bij 101Barz voor een Zomersessie met Matarr.

Vervolgens verwelkomen we Bollebof voor de derde keer bij 101Barz, nu voor zijn eigen Studiosessie. Dezelfde dag wordt het compilatiealbum van ZwareJongenZ uitgebracht waar de rapper aanwezig is op de tracks ‘Om Te Blijven’, ‘De Binnenkomst’, Niet te Bhaad, ‘Trendsetter’, ‘M’n Lady’ en ’Big City Boys’.

In mei volgt de eerste single van de tape, ‘Mijn Nummer 1’, die goed wordt ontvangen door het publiek en ondertussen 2,3 miljoen views op YouTube weet aan te tikken. In juni wordt de tape ‘Airline Bof’ uitgebracht. Aan het eind van het jaar heeft Bollebof nog een bijdrage op de track ‘Swag Out’ van JPB samen met Keizer.

2012 is een rustig jaar voor Bollebof met een aantal releases op de naam waaronder ‘Finesse’, ‘Als je van mij was’ en ‘Het heeft geen zin’ Ft. Brian Bijlhout.

Het jaar daarop geeft de Rotterdamse rapper aan ZwareJongenZ te verlaten en onder eigen hoede verder te opereren. Tegelijkertijd kondigt Bollebof aan dat zijn nieuwste EP eraan komt.

Voordat het moment daadwerkelijk daar was bracht de Rotterdammer eerst nog een bezoekje aan 101Barz voor Studiosessie 169. Niet veel later treedt zijn alter ego ‘B.Jones’ toe voor Studiosessie 171. Zijn EP ‘D.R.E.A.M.S’ komt dezelfde maand uit. In september brengt Bollebof in samenwerking met 101Barz de videoclip ‘Light Em Up’ uit.

Vanaf 2014 richt Bollebof zich steeds meer op club tunes met releases zoals ‘Mi Nina’ met Ir Sais, ‘Bunda’ en ‘Kwasten’. Ook had de rapper een bijdrage op tracks zoals Round & Round van Dyna samen met F1rstman & Lil Kleine en ‘Salut Athem’ samen met Gio, Boef & Justice Toch.

In 2017 released Bollebof twee projecten: de EP ‘Baller’ met Joyba & Mavy en een Kizomba-album genaamd ‘Um Ka Esquesé’. Los van dat brengt de Rotterdammer nog de single ‘Porsche’ uit met Henkie T, werkt met Darryl samen aan de track ‘Hoe is het met jou dan?’ en staat hij als featuring op de track ‘Wifi’ van Jescow X Kempi samen met Manny.

Bollebof domineert de club met zijn muziek en gaat rustig verder met singles zoals ‘Zalando’ met Afro Bros. In 2019 brengt de rapper een aantal tracks uit waaronder ‘De Prijs’, waar hij een samenwerking aangaat met Chivv en Young Ellens.

De rapper uit Rotterdam besluit in 2020 in zee te gaan met ‘ROQ ‘N Rolla’, het label van collega-rapper Jebroer. Echter brak de coronacrisis uit wat zorgde voor uitval van veel shows en het missen van een goed inkomen. Bollebof was genoodzaakt in een fabriek te werken, maar deelt dit moment wel via zijn eigen vlog.

De rapper krijgt hierdoor veel aandacht en ontvangt veel lof over zijn eerlijkheid. Het Albeda College in Rotterdam pikt dit nieuws ook op en bied Bollebof een plek aan als voorbeeldfunctie op deze school.

Hoewel de scene een tijdje still ligt, was het voor Bollebof geen reden om geen muziek te releasen. In 2021 brengt Bof meerdere singles uit waaronder ‘Push’ met Sarita Lorena, Artistic Raw, Jorda & Dj Balbino, ‘Bom’ en ‘Vejo’. Dit jaar heeft Bollebof één track uitbracht: ‘Poison’.