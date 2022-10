#TBT - Blaxtar Artikelen • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

We hadden dinsdag weer klassiekers van 101Barz om uit te kiezen voor de #TBT van deze week. Jullie konden dit keer kiezen tussen de Studiosessie van Blaxtar uit 2010 of de Zomersessie van Dichter uit 2011. De spanning was om te snijden, want aan de poll te zien zou het een gelijkwaardige strijd worden. Met 57% van de stemmen is de winnaar van deze week: Blaxtar! Vandaag nemen we de cryptische rapper onder de loep.

Kevin de Randemie, we kennen hem beter als Blaxtar, werd geboren op 26 november 1977 in Roermond. In de jaren daarna volgden zijn twee broertjes en zusje Earlrandall, Glenn en Sharon. Earlrandall was beter bekend als rapper en stand-upcomedian onder alias ‘O-Dog’. Glenn kennen we als hiphop muzikant ‘Typhoon’ en Sharon als zangeres ‘Dinopha’.

Blaxtar zijn eerste movement in de hiphop scene kon je zien in de formatie ‘Rudeteenz’ samen met zijn broertje Typhoon en Phreako Rico, later bekend als Rico van hiphopformatie Opgezwolle. Ze brachten als groep twee albums/mixtapes uit genaamd ‘360 Degrees’ en ‘Geen Titel’. Helaas zijn de tapes nergens terug te vinden op internet.

In 2006 maakt Blaxtar de keuze om zelfstandig muziek uit te brengen. Onder zijn eigen label RAEN Music debuteert de rapper met het album ‘Ozmoses’. De titel is een combinatie voor de referentie van het sprookje ‘The Wonderful Wizard of Oz’, Het bijbelfiguur Mozes en het begrip osmose. Op het album vinden we samenwerkingen van o.a. Typhoon, Dinopha en Opgezwolle-leden Rico en Sticks. In december wint Blaxtar de Grote Prijs van Nederland in categorie hiphop/R&B.

In het begin van 2007 zien we Blaxtar optreden op Noorderslag in Groningen en zien we hem een Essent Award winnen. Ook reisde de rapper voor het project ‘De Bolletjes Estafette af’ naar Suriname. Blaxtar schiet voor de tracks ‘Ik Schrijf In’ en ‘De Tijd’ twee videoclips en was zelfs te zien op verschillende podia waaronder Lowlands en The Rythm.

Zijn tweede album ‘Chronozbaal’ wordt in 2008 weer onder eigen beheer uitgebracht. Blaxtar werkt weer samen met zijn familieleden Typhoon en O-Dog op de track ‘Machtsmisbruik’ en Dinopha op ‘Machtsmisbruik’ en ‘In Genoeg’. We zien de rapper ook terug op het album van Manu ‘De Vloek Op De Overvloed’, waar de rapper een bijdrage levert op de track ‘Huls van het Zwaard’ samen met Typhoon. Dat jaar maakt Blaxtar ook zijn eerste optreden bij 101Barz in Studiosessie 34 en was Blaxtar voor de tweede keer in de studio voor een Zomersessie.

In 2010 brengt Blaxtar zijn derde album ‘OZMO6:2’ uit, wat het vervolg is op zijn eerste album ‘Ozmoses’. Ook op dit project zien we zijn zusje Dophina terugkomen op ‘Das Pas Liefde’. Het is het laatste project wat Blaxtar van zichzelf uitbracht onder zijn eigen label RAEN Music. We zien Blaxtar wel meerdere keren terugkomen bij 101Barz voor Studiosessie 89 (#TBT van deze week), voor Studiosessie 139 met Raen Music en voor een Wintersessie van 2012 samen met Smiley.

Tegenwoordig zien we hoe Blaxtar zijn kennis op een andere manier deelt met het publiek. In 2018 kon je bijvoorbeeld zien hoe de rapper Braenworks Academy oprichtte, een school waar creatievelingen zaken leren te doen. Verder zien we dat hij als lid actief was bij de overheid voor Topteam Creatieve Industie, wat een adviesorgaan is Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook zien we dat Blaxtar Founder is van het bedrijf Cre8tiveRevolution.