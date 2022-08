#TBT: Afriki - Wifey Ft. Kempi #tbt • 25-01-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

'Ze doet alsof ze wifeeeeeeey is'

In Nederland hebben we niet veel pokoes zoals 'Wifey' van Afriki. Het is een R&B vibe maar toch ook hiphop op de een of andere manier. In de hedendaagse muziek hoor je deze stijl veel terug. Denk maar aan Drake, The Weeknd etc. Afriki was die hype voor en veel mensen hebben op deze track geslapen, ga 'm checken!

De track is overigens onderdeel van de tape 'Zij Wild' van Afriki, de rest van de tape bevat geen bijdrages maar voor Kempi werd een uitzondering gemaakt.

