TBT - Adison

Op donderdag is het tijd voor één ding: een Throwback Sessie. Goodfellaz-member Adison en Yung C stonden deze week tegenover elkaar voor de spot van de #TBT. Een spannende battle, maar het is Adison die met 57% van de stemmen de winst weet binnen te slepen. We richten de aandacht vandaag op Rotterdammer met zijn Wintersessie uit 2010.



Adison Dos Reis is rapper, maker, muzikant, schrijver, DJ en acteur. De rapper is een Rotterdammer in hart en nieren en is sinds 1998 actief in de hiphop scene. Adison begon als eerst in de rapgroep ‘Draztik Measurez’, waarvan twee tracks online terug zijn te vinden: ‘Mr. Perfect Timin’ en ‘Street Ammunation’. Verder geeft de rapper zelf aan in de groep S.O.S. te hebben gezeten. De meest bekende groep waar Adison deel van is geweest was Goodfellaz samen met Heinek’n en Hillie Jones.



In 2006 released Adison zijn Engelstalige EP ‘D-Day’, maar stond al snel aan het voorfront van de groei van Rotterdamse hiphop.