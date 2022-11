#TBT - A&C Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe Throwback Sessie. Het Rotterdamse duo A&C ging met hun Zomersessie uit 2008 de strijd aan met de Groningse Hiphop-formatie Blocnotes en hun Zomersessie uit 2009. Een overtuigende overwinning, want met 63% van de stemmen winnen de mannen van A&C. Vandaag blikken we terug op de Zomersessie van de twee mannen uit de havenstad.

Het Rotterdamse duo A&C bestond uit Alex (Lexcouper) en Crimson (Crimitov) en vielen onder het Hiphop-collectief Ecktuh Ecktuh, waar onder andere Winne en Feis onder vielen.



A&C maakte als eerst hun naam bekend via de mixtape ‘Rotterdam’, die in 2006 werd uitbracht. De mixtape bestond uit 16 tracks van onder andere U-niq, Winne, Feis Alex en Crimson. Samen brachten ze de track ‘Dit Is A&C’, stonden zelf op de Remix van ‘Rotterdam’, bracht Alex de track ‘Terug’ uit en Crimson kwam met ‘Niemand Is Untouchable’.

In 2008 brengen ze op eigen beheer de EP ‘Politiek Incorrect uit’. Verder stond Crimitov op het album ‘Het Kapitalisme’ van stadsgenoot U-niq op de track ‘Straatkennis’.



Het jaar daarop vinden we het duo terug op de ‘So So Lobi’ mixtape van Winne op de track ‘Ik Heb Je’, in samenwerking met Dosprod. Ook hadden ze een gastbijdrage op het album ‘Winne Zonder Strijd’ op twee nummers: ‘Luidsprekers’ en ‘Geef 8 Remix’. Daarnaast staan ze nog op de tape van Dion ‘Even Goede Vrienden’ op ‘Het Spelletje’ en ‘Muziek’.

In 2010 presenteert Puna.nl de mixtape Rode Terreur, waar A&C een bijdrage levert op de track ‘Hoe Bedoel Je’ featuring Feis. Zelf maken de heren weer een opmars en droppen samen met Opium Lotus de nummers ‘Brag & Boos’ en ‘Alleen Voor De Do’. Na deze track zien we dat beide leden de focus leggen op hun solomuziek.

Lexcouper werkt langzaam naar zijn debuut-EP met singles zoals ‘Geen Spel’ en ‘Da Motto’ terwijl Crimitov losse tracks blijft droppen waaronder ‘Slicorama’ en ‘MoordOpSwagg’. Beide hebben een aandeel op het album ‘Scheepsrecht’ van U-niq op het nummer ‘Monopoly’.

In 2012 released Lexcouper zijn eerste soloproject ‘Coupersville’ met gastbijdrages van U-niq, Feis en Winne. Crimitov vinden we terug op de track ‘Clochards’. In viering van zijn release maakte Lexcouper zijn rentree in de studio met een Zomersessie.

Crimitov blijft losse tracks droptten zoals ‘Monstrocity’ en ‘Liquidatie’ met Winne. In 2014 zien we Lexcouper op beide projecten van Feis terugkeren. Op ‘Gebouwd Voor Dit’ staat hij twee keer op de tracks ‘Tak Takki / Money, Drugs, Hoeren’ en ‘Leef Me Droom / GMKM’. Op ‘Gebroken van Binnen’ levert Lexcouper een bijdrage op ‘Let Maar Niet op Mij / Baby van een H**r’.

Na een kleine stilte laat Crimitov zich in 2016 weer horen op zijn nieuwste single ‘Pagara Shots’. De track werd vervolgd met twee nummers in samenwerking met Lexcouper: ‘Zelfde Liedje’ en ‘Social Life’. Zelf dropt de rapper nog enkele singles daarna waaronder ‘Crimnolia Bars’, ‘Laat Me Zien’ en ‘Ecktuh N*’.

Beide leden van A&C bewandelen nu een ander pad op het gebied van muziek. IN 2020 werkte Crimitov,onder de naam Don Crim, mee aan de soundtrack van de film ‘The Council’ en rapte in het Engels op de track ‘Walk It Out’. Zo nu en dan dropt de rapper korte rapvideo’s via zijn Instagram-kanaal.

Lexcouper werkt sinds 2021 ook aan Englestalige muziek en dropte twee singles ‘Can’t Be Stopped’ en ‘Roll It Up’. Tegenwoordig laat de MC zijn talent in een ander genre gelden, dit keer in de hardstyle-scene onder de naam LXCPR.