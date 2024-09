TALENT VD MAAND: Ness Talent vd Maand • 05-12-2018 • leestijd 1 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

Ness is één van de opkomende artiesten in Zwolle. Via Instagram vergaarde hij een following met z'n freestyles en binnenkort zet hij zijn eerste stap met een solo-EP. Leer hem beter kennen in de nieuwe 'Talent vd Maand'.