Studiosessie: Rabby Racks Studiosessies • 21-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Al sinds het eerste deel van SFB's 'Reset The Levels' galmt de naam Rabby Racks rond in de rapscene. Toen zat hij nog vast, maar inmiddels is hij weer op vrije voeten en bezig naam te maken voor zichzelf. Nu droppen we zijn studiosessie en hij heeft mensen voor jullie meegenomen.