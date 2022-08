STUDIOSESSIE: ESKO Studiosessies • 28-05-2021 • leestijd 1 minuten • 270 keer bekeken • bewaren

Esko is al jarenlang een begrip in de Nederlandse hip-hop scene, maar hij is er de afgelopen tijd even uit geweest. Dit jaar is hij back and better than ever, maar het produceren gaat op een lager pitje. Het is tijd voor meer bars by Esko!