Sticks over nieuwe album Zonneschijn: 'Het is het vieren van het leven' • 02-12-2024

Afgelopen vrijdag verscheen het album 'Zonneschijn' van Sticks op alle streamingsdiensten. Het is al weer een aardige tijd geleden dat 101Barz Sticky Steez sprak, dus belden we met de legend uit Zwolle om hem wat vragen te stellen over zijn plaat.

Voor we beginnen Sticks, hoe is het met je?

Het gaat heel goed man. Ik heb een heel fijn team met wie ik samenwerk. De roll-out van het album gaat ook ontzettend goed. Het kan eigenlijk niet beter!

Afgelopen week dropte je album ‘Zonneschijn’. Wat betekent deze titel voor jou?

Zonneschijn is voor mij kracht. Het geeft je letterlijk kracht en levenslust. Als je nu naar buiten kijkt is het grijs en grauw en dan voel je je levenskracht wat dimmen. Ik denk dat elk album een bundel is van de energie die je op dat moment voelt. Het is een momentopname van een periode. Nadat mijn moeder overleed begin dit jaar, kwam er bij mij heel veel kracht vrij. Zij betekende heel veel voor mij en met dit album wilde ik eigenlijk haar leven vieren en de dankbaarheid tonen voor wie zij als persoon was. Zonneschijn is liefde.

Hoe zou jij de sound en thema’s van dit album omschrijven?

De laatste jaren werk ik veel met Davey Donovan en hij heeft het grootste deel van dit album gedaan. Wij maken samen dingen die we echt voelen. Dingen die ons het gevoel geven dat we, voor onszelf, nieuwe grond aan het betreden zijn. Voor mij klinkt het als een evolutie van mijn sound. Ik kan voor mijn gevoel vrij bewegen als artiest, en dit project is het resultaat daarvan. Ik vind het wel aan anderen hoe ze de sound willen beschrijven. Het is geen uitgesproken Boom bap, het is niet uitgesproken Trap. Het is mijn sound.

We zien op dit album 3 keer Rico, 2 keer Typhoon, 1 keer James en een tune met de hele Fakkelbrigade. Wat kunnen we hieruit opmaken?

Dat de broederschap heel erg hecht is en dat wij elkaar waarderen. We zijn blij dat we na meer dan 20 jaar nog steeds muziek met elkaar kunnen maken en we contact hebben met elkaar. We hebben elkaars verschillen leren accepteren en misschien zelfs waarderen soms. Het is gewoon superfijn dat we dit nog steeds kunnen doen.

Verder kan ik niet in de toekomst kijken, maar dit album voelt echt als een familiealbum. De jongens staan er zo vaak op. Of we meer muziek samen gaan uitbrengen zal de toekomst uitwijzen.

Vorig jaar heb je twee albums uitgebracht, dit jaar nu weer een. Waar komt bij jou deze hongerigheid vandaan?

Life man. Het leven geeft je veel inspiratie. Ik probeer het leven door mijn filters te laten gaan en hier wat mooiers van te maken. Alle ervaringen, gedachtes en gevoelens neem ik mee in mijn werk. Dit is ook wat ik doe voor mijn plezier he, ik vind dit leuk. Dus voor mij is het ook niet overdreven productief. Als dit je ding is kan je toch wel elk jaar wat uitbrengen?

Op 13 februari sta je in AFAS! Is dit iets om van je bucketlist af te strepen?

Absoluut ja. Ik had de keuze bij mijn boeker om weer een rondje zalen te doen, net zoals vorig jaar, of de stap te zetten naar AFAS. Eigenlijk vind ik dit ook net te spannend, maar die spanning zorgt wel voor enthousiasme tegelijkertijd. Het zou namelijk wel echt heel gaaf zijn als dit lukt. Ik doe dus maar een Zonneschijn-show en dat is deze. Daar ga ik uitpakken.