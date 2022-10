Stefflon Don & French Montana - Hurtin' Me Buitenlandse videos • 05-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Stefflon Don woonde vroeger in Nederland en is inmiddels al een paar jaar muziek aan het maken vanuit Londen en is inmiddals al zo ver dat ze een track heeft met French Montana. Samen droppen ze ''Hurtin' Me'' en deze is hierboven te checken.