Op zaterdag 27 augustus vind in Amsterdam een nieuwe editie van het SMIB x TNO FEST plaats. Na eerdere succesvolle edities is de line-up ook dit jaar weer booming: Onder andere Bartofso, ADF Samski, Noell3, Nnelg en Oomtow zullen hun opwachting maken. Om dit te vieren presenteert 101Barz jou een exclusieve SMIB x TNO FEST cypher.



Reanny, MC Lost, Brunzyn, Ella John, Doevoe en Loopey springen op de klassieke 'What Happened To That Boy' beat en laten je zien wat je zaterdag kunt verwachten!



Enjoy, kick back en geniet van een ouderwetse festival cypher..



SMIB x TNO Fest

Datum: Zaterdag 27 augustus 2022

Locatie: Mokerstraat parkeerterrein (Amsterdam-Noord)

Tijd: 15.00 tot 22.00

Tickets: bit.ly/3MgDheY