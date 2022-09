Rotjoch Lounge: Fresku III Rotjoch Lounge • 10-01-2018 • leestijd 1 minuten • bewaren

In 'Rotjoch Lounge' gaat Rotjoch in gesprek met prominente en interessante figuren in de Nederlandse scene. In deze aflevering zit hij wederom met met Fresku. Ze hebben het onder andere over de potentie van de rapper en in hoeverre deze daadwerkelijk herkend wordt.