Release Gemist: AUGUSTUS

We hebben weer een gloednieuwe maand met verse pokoes! Heb je de laatste tijd geslapen dan is onze Augustus XL lijst precies wat je nodig hebt. Alle tracks, videos en albums van nieuwe, maar ook gevestigde artiesten zijn bij elkaar gevoegd in deze lijst. Helemaal vanaf het begin tot het einde van de maand hebben we voor je opgelet. Misschien zit er wel iets tussen dat je helemaal grijs hebt gedraaid of juist nog helemaal niet gecheckt hebt, voor iedereen wat wils. Door deze lijst ben jij op de hoogte van alle toffe shit!