Alle releases van week 28

Een nieuwe week is begonnen en dat betekent natuurlijk dat we weer een overzichtelijke lijst voor je hebben met alle releases van de afgelopen zeven dagen. Bryan MG dropt zijn 19-tracks tellende album 'Bryan' met featurings van Sevn Alias, Ronnie Flex, Yssi SB, Broederliefde en nog veel meer. Er zijn een heleboel nieuwe videoclips te checken zoals de nieuwe possecut van Rich2gether en Quatro Vision. Geechi en Hakmadafack werken met Cor op de eerste single van hun gezamenlijke project. Check de hele lijst vol met gevestigde en opkomende namen, zodat je weer helemaal up to date bent van de nieuwste muziek.