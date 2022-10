Next Up: Brokezart Artikelen • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

101Barz is altijd op zoek naar de nieuwste en meest veelbelovende talenten. In de laatste aflevering stelden we C.Smoke, Jojo Air, NOELL3 en Nelcon aan jullie voor, nu is het tijd om te volgende persoon aan te kondigen. Met trots presenteren we onze volgende ‘Next Up’: Brokezart! Maak alvast kennis met het nieuwe talent en check aankomende dinsdag om 14.00 uur het item op het 101Barz-kanaal.

Brokezart is een kunstenaar wanneer het gaat om het mixen van energieke drillbeats met emotionele teksten. Opgegroeid in Rozenburg (Onder de rook van Rotterdam) maakte de rapper op jonge leeftijd al veel mee, maar hij weet zijn gevoelens en de gebeurtenissen om te zetten in muziek.

Brokezart begon in 2015 met het maken van beats samen met zijn vriend Banrisk. De rapper zette zichzelf eerst neer als ‘type-beat’ producer, wat inhoudt dat de beats geïnspireerd zijn door een bepaalde artiest (bijvoorbeeld: ‘Lil Uzi Type Beat’).

Voordat het talent te horen was op zijn eigen muziek kon je hem al horen op een track van YungGrimm genaamd ‘Addict’. In 2019 dropte Brokezart zijn allereerste single ‘Blue Balanciaga’s’ in samenwerking met Yugenxkamii. De jonge rapper bleef losse tracks releasen waaronder ‘Stressen Om Een Donnie’ , ’Jongens van Het Dorp’en ‘Long Live Mosh’.

In 2021 ging Brokezart viraal na het delen van een DM met ‘Lil Tecca’. In de video, die ondertussen op 1,6 miljoen views staat, belichtte Brokey vier jaar voor diens doorbraak al contact te hebben met de Amerikaanse rapper.

Vervolgens weet Brokezart opnieuw aandacht te verkrijgen op TikTok, dit keer met een preview van zijn track ‘Drama’. Voordat de track op Spotify kwam stond de single al op nr.1 in de Soundcloud charts van Nederland. Brokezart dropt in september zijn single ‘Drama’, waarop zijn formule met drillbeats en gevoelige lyrics elkaar in de mix goed aanvullen.

Brokezart zijn naam begint rond te gaan. Via TikTok blijft het jonge talent previews droppen achter de mic. Dit resulteert in meerdere singles, waaronder ‘Goede Oude Tijd’ en ‘No Shanks’.

De rapper begint 20222 sterk met een samenwerking van Leafs op de track ‘Bas’, welke ondertussen op 700.000+ streams staat. Zijn volgende single ‘Love Scars’ werd een keerpunt in zijn carrière, want het nummer kreeg de nodige aandacht en staat inmiddels op 750.000+ streams.

Onderweg naar zijn volgende single gaat Brokey veel samenwerkingen aan. Zo werkt de rapper mee aan de track ‘Bodem’ van YGN KAMII samen met Jarr en horen we hem terug op singles zoals ‘Forever (Remix)’ van JLYONN samen met Trustt, TYCH & Appie Ovb en ‘Girls’ van Woodz samen met D Money.

In maart released Brokezart zijn volgende single genaamd ‘Faam’. De track wordt in april opgevolgd door zijn volgende singles ‘Selfish’ en ‘Babyflow’. Ondertussen weet de artiest een hype rondom zijn naam te creëren via TikTok zelf, wat hem uiteindelijk een plekje bezorgd in de line-up van festival Woohah.

Na het festival gooit Brokezart een teaser van zijn volgende hit de werelnd in, dit keer in samenwerking met Machario, JOJO AIR en KlikKlak. De track ‘PTSD’ werd gereleased en wist binnen no time de aandacht te trekken van veel luisteraars. Ondertussen is de single bijna 3.000.000 keer gestreamd op Spotify.

Brokezart blijft doorpakken, want na de hit ‘PTSD’ maakt de. nog steeds pas 22-jarige artiest, zich op voor zijn volgende release. In augustus dropt hij twee singles tegelijkertijd: ‘True Love’ en ‘Bonnie & Clyde’. Ook na het uitbrengen van de maxi-single blijft Brokezart previews gooien van zijn muziek via TikTok. Met succes, want de video’s worden goed bekeken en het publiek reageert actief onder elke post.

De man uit Rotterdam weet langzaam steeds meer op te vallen bij het Nederlandse publiek. Zo vinden we Brokey terug in de Spotify lijst ‘De Jeugd’ en sloot de rapper woensdag 19 oktober aan in de in de line-up van ‘Vice ADE Beats’ samen met onder andere Doevoe en Bully.