Moski verscheen uit het niets op de track ‘Zo Boos’. Met zijn pakkende lines en herkenbare stemgeluid liet hij meteen een onuitwisbare indruk achter. Na zijn tracks ‘De Bodem’ en ‘1 Op 1’ is hij klaar om te gaan vlammen. Vandaag gaat 101Barz naar Amsterdam om hem beter te leren kennen. Moski is Next Up!