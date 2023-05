Get to know: Machario

Overdag dakdekker en in de avond muzikant. Sinds 2015 is de artiest uit Spijkenisse bezig met muziek. Momenteel is Machario hard aan het werk aan zijn debuutplaat ‘Product van de omgeving’: "Met 'Product van de Omgeving' bedoel ik alles wat ik heb gezien en heb meegemaakt, dat maakt mij een product van de omgeving“. 101Barz zet zijn carrière tot nu toe op een rijtje.

2020 In 2020 liet Machario voor het eerst zijn stem horen op het nummer ‘Bando’. Hiermee introduceert de artiest zichzelf in de Nederlandse HipHop-scene.

Halverwege 2022 liet Machario een stukje op Tiktok horen van 'PTSD'. Nadat dit nummer opblies had hij geen andere keus dan het nummer uit te brengen. Met inmiddels bijna 6 miljoen streams is de track een groot succes te noemen.