Kempi - Hallo ft. Vic9
28-07-2017

Kempi z'n mixtape 'DU4' was de eerste plaat die we hoorden van de man sinds hij terug is van weg geweest. Een van de bangers op deze tape was 'Hallo' met Vic9. Deze track heeft vanaf vandaag een video vol motors en stunts. Check het!