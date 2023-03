Get to know: Wilde Westen Artikelen • 22-03-2023 • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • bewaren

2009 is de start van Wilde Westen Records. Opgericht door Mo B, met hulp van Kingsize en Mula B. Door de jaren heen heeft het label zich keer op keer bewezen en voor een legendarisch tijdperk gezorgd. Nu is de derde lichting van het Wilde Westen in aantocht. 101Barz laat jou zien wie de nieuwe hoofdspelers uit 070 zijn.

A3

A3 kwam als eerste op de radar van Mo B (Labeleigenaar Wilde Westen). Afkomstig uit de Schilderswijk is de Hagenees helemaal thuis bij het Wilde Westen label. De veelzijdige artiest legt in zijn muziek uit wat hij meemaakt in zijn leven. Met zijn muziek wil de artiest gehoord worden en zijn probeerd hij zijn stempel te drukken. A3 gebruikt zijn eigen saus voor zijn muziek en geeft zijn tracks zo een unieke smaak.

Ghatarr

Opgegroeid op het PKP (Paul Krugerplen) in Transvaal verteld Ghatarr op zijn eigen manier zijn verhaal. Met trots neemt de Hagenees je in het item mee door zijn buurt. Ghatarr is een jaar bezig bij Wilde Westen. Toen hij 17 was begon hij in het buurtcentrum met tapen. Nadat zijn oom erbij kwam kijken begon hij zijn carrière serieus te nemen. Ghatarr begon zijn tracks agressief. Door het samenwerken met A3, Jama en Jea is zijn muziek veelzijdiger geworden.

Jama Mw en Jea

De tweeling van Wilde Westen. Dezelfde persoon maar ieder hun eigen identiteit. Afkomstig uit Molenwijk is het duo het kortst bij Wilde Westen getekend. Kingsize: Ik heb in jaren tijd niet meegemaakt hoe hard de tweeling werkt.” Het duo zit elke dag in de studio!

“Het album geeft me flashbacks naar de Wilde Westen van 2014.” Kingsize

De 4 nieuwe hoofdrolspelers van 070 dropten hun eerste gezamenlijke album ‘Welkom In West’ op 20 Januari 2023. Slechts 2 maanden later komt hun tweede album uit: ‘Welkom In West 2’. Kingsize verteld dat hij eraan twijfelde om zo snel een tweede album te droppen maar na de eerste luistersessie waren deze twijfels meteen weg. “Het album geeft me flashbacks naar de Wilde Westen van 2014.” Veelbelovende woorden van Kingsize himself.

Check het item morgen om 16:00 en maak kennis met de nieuwe lichting van Wilde Westen!