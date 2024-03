Opium Lotus wordt al jarenlang als grote belofte beschouwd. In de nabijheid van o.a. Feis, Winne en Dubbel-N wist hij vanaf West-Kruiskade naam voor zichzelf te maken. Na een lange tijd in detentie, bleef ‘Lotto’ nieuwe muziek uitbrengen en is hij erop gebrand om zijn potentie waar te maken!