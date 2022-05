101Barz had de eer om aanwezig te mogen zijn op een speciaal moment voor Hiphop Nederland. Na de eerste twee delen van ‘Johnny Story’ geeft Jayboogz een bijzonder vervolg aan de serie met een ware film voor het derde deel. De film ging in première in een vol Pathé en wij waren daar natuurlijk bij om hem, en de andere aanwezigen, een aantal vragen te stellen op de rode loper.